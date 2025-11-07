ETV Bharat / state

रेगुलर के बजाय प्रभारी डीजीपी बनाये जाने पर भाजपा ने जताई आपत्ति, अनुराग गुप्ता के कार्यकाल की समीक्षा की उठी मांग

झारखंड बीजेपी ने प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं. इसके साथ ही अनुराग गुप्ता के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी है.

Published : November 7, 2025 at 6:02 PM IST

रांची: प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति पर सवाल उठने लगे हैं. झारखंड बीजेपी ने एक तरफ पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता पर निशाना साधा है जबकि दूसरी ओर तदाशा मिश्रा से सीनियर पुलिस पदाधिकारी को नजरअंदाज कर उन्हें प्रभारी डीजीपी बनाए जाने पर सवाल खड़े किए हैं.

अनुराग गुप्ता के इस्तीफे पर बाबूलाल की प्रतिक्रिया

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी अनुराग गुप्ता का इस्तीफा स्वीकार कर, नए कार्यकारी डीजीपी नियुक्त किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देर से ही सही लेकिन आखिर में हमारे सुझाव पर अमल किया है और झारखंड के दागी, विवादास्पद एवं अपराधी किस्म के रिटायर्ड अवैध डीजीपी अनुराग गुप्ता को हटाया है.

अनुराग गुप्ता की नियुक्ति थी असंवैधानिक: बाबूलाल मरांडी

बाबूलाल मरांडी ने बताया कि विपक्ष के रूप में हमने न सिर्फ सरकार की अवैध नियुक्तियों और मनमानी पर सवाल उठाए हैं, बल्कि यह भी स्पष्ट कहा था कि झारखंड के डीजीपी पद पर बैठे अनुराग गुप्ता की नियुक्ति पूरी तरह असंवैधानिक और अवैध है.

जानकारी देते बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा (Etv bharat)

पूर्णकालिक नियुक्ति के बजाय बार बार प्रभारी डीजीपी बनाना अनुचित: बीजेपी

झारखंड बीजेपी ने एक बार फिर प्रभारी डीजीपी बनाए जाने पर सवाल खड़े करते हुए पूछा है कि पूर्णकालिक के बजाय बार-बार प्रभारी डीजीपी बनाया जाना कहां तक उचित है? पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने सरकार की कार्यशैली की आलोचना करते हुए कहा कि इससे पहले नीरज सिन्हा, अनुराग गुप्ता को भी प्रभारी डीजीपी बनाया गया था.

तदाशा मिश्रा को ही क्यों बनाया प्रभारी डीजीपी?

उन्होंने सरकार को कठघरे मे खड़ा करते हुए पूछा कि तीन तीन डीजीपी स्तर के सीनियर पुलिस अधिकारी के रहते हुए प्रभारी डीजीपी के रूप तदाशा मिश्रा को ही आखिर क्यों बनाया गया? जबकि उनका कार्यकाल दो महीने का है. सरकार की आखिर क्या मजबूरी थी कि प्रभारी डीजीपी बनाकर एक बार फिर लाया गया है, जबकि रेगुलर नियुक्ति भी की जा सकती है. उन्होंने अनुराग गुप्ता के कार्यकाल की समीक्षा की मांग करते हुए कहा कि आखिर उनके कार्यकाल में कितने राजस्व की क्षति हुई है, यह जनता जानना चाहती है.

