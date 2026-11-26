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भाजपा ने मनाया संविधान गौरव दिवस, कांग्रेस पर लगाया बाबा साहब को अपमानित करने का आरोप

संविधान गौरव दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में उपस्थित प्रदेश भाजपा की सह-प्रभारी, रक्षा राज्य मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः संविधान दिवस के अवसर पर रांची में प्रदेश भाजपा की ओर से संविधान गौरव दिवस मनाया गया. इस अवसर पर डिबडीह स्थित कार्निवल बैंक्वेट हॉल में प्रदेश स्तरीय संगोष्ठी आयोजित की गई. कार्यक्रम में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों, संविधान निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के संकल्प पर विस्तार से चर्चा की गई.

इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि देश आज जिस दौर से गुजर रहा है, उसमें बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान की मूल भावना, उसके मूल्यों और आदर्शों का पालन करना हम सभी का दायित्व है. बाबा साहेब ने देश को ऐसा संविधान दिया, जिसने प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, सम्मान और अपनी सरकार चुनने का अवसर प्रदान किया.