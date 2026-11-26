भाजपा ने मनाया संविधान गौरव दिवस, कांग्रेस पर लगाया बाबा साहब को अपमानित करने का आरोप
भाजपा की ओर से संविधान गौरव दिवस मनाया गया. इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपाईयों ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा
Published : November 26, 2026 at 7:59 PM IST
रांचीः संविधान दिवस के अवसर पर रांची में प्रदेश भाजपा की ओर से संविधान गौरव दिवस मनाया गया. इस अवसर पर डिबडीह स्थित कार्निवल बैंक्वेट हॉल में प्रदेश स्तरीय संगोष्ठी आयोजित की गई. कार्यक्रम में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों, संविधान निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के संकल्प पर विस्तार से चर्चा की गई.
इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि देश आज जिस दौर से गुजर रहा है, उसमें बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान की मूल भावना, उसके मूल्यों और आदर्शों का पालन करना हम सभी का दायित्व है. बाबा साहेब ने देश को ऐसा संविधान दिया, जिसने प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, सम्मान और अपनी सरकार चुनने का अवसर प्रदान किया.
कांग्रेस ने नहीं दिया अंबेडकर को उचित सम्मानः आदित्य साहू
उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिस महापुरुष ने देश को संविधान दिया, कांग्रेस ने उनके जीवनकाल में भी उनका अपमान किया और उनके निधन के बाद भी उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया. उनके अंतिम संस्कार और समाधि स्थल के लिए देश की राजधानी दिल्ली में स्थान तक उपलब्ध नहीं कराया गया. 1952 के चुनाव में भी कांग्रेस ने षड्यंत्रपूर्वक बाबा साहेब को संसद पहुंचने से रोकने का प्रयास किया. कांग्रेस के राजनीतिक चरित्र को समझने के लिए ये घटनाएं पर्याप्त हैं.
बाबा साहेब के सम्मान में मोदी सरकार ने किए कई कार्यः निवेदिता सिंह
संविधान गौरव दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद बिहार विधानसभा की सदस्य व झारखंड प्रदेश भाजपा की सह-प्रभारी निवेदिता सिंह ने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर हम सबके दिलों में बसते हैं. उन्होंने संविधान के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी सरकार चुनने का अधिकार दिया. आज देश की 140 करोड़ जनता के जनादेश से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में लोकतंत्र की हत्या की और चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया.
इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब से जुड़े पांच महत्वपूर्ण स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित कर उन्हें राष्ट्रीय पहचान और सम्मान दिलाया. मोदी सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रही है. महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है. देश में एक विधान और एक निशान की भावना को मजबूत करने का ऐतिहासिक कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया है.
संविधान की आत्मा लोकतंत्र है-संजय सेठ
संविधान गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि लोकतंत्र की आत्मा संविधान है और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. कुछ लोग संविधान की पुस्तक लेकर घूमते हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्र की एकता, अखंडता और विकास से कोई सरोकार नहीं है. वे देश को नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते. उन्होंने सवाल उठाया कि बाबा साहेब जैसे महान संविधान निर्माता को उनके जीवनकाल में उचित सम्मान क्यों नहीं दिया गया? उन्हें भारत रत्न देने में इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा? जिस महापुरुष ने देश को एक सूत्र में बांधने वाला विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया, उनके योगदान को कांग्रेस ने क्यों नजरअंदाज किया?
रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अनुच्छेद 356 का बार-बार दुरुपयोग कर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को गिराया. 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से न्यायपालिका की शक्तियों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया. आपातकाल के दौरान लोकतंत्र और संविधान को कुचलने का काम हुआ. वास्तव में संविधान को सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस के शासनकाल में पहुंचाया गया.
भाजपा राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य दीपक प्रकाश ने कहा कि आज का दिन अत्यंत पवित्र और गौरवपूर्ण है. हम उस महान संविधान का गौरव दिवस मना रहे हैं, जिसके शिल्पकार बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर थे. उन्होंने संविधान को व्यवस्थित अनुच्छेदों में पिरोकर देश के नागरिकों के लिए अधिकारों और कर्तव्यों का सशक्त आधार तैयार किया. उन्होंने संविधान निर्माण में झारखंड के मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा, बाबू रामनारायण सिंह, देवेंद्र नाथ सामंत सहित संविधान सभा के सभी 299 सदस्यों के योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया. संगोष्ठी के दौरान मंच संचालन कर रहे प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उसे संविधान विरोधी बताया.
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