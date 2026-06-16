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झारखंड BJP की नई टीम तैयार, प्रतुल शाहदेव को मिली मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी, योगेन्द्र प्रताप बने मीडिया प्रभारी

रांची: झारखंड बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू की सहमति से प्रदेश मीडिया एवं सोशल मीडिया टीम की नई सूची जारी कर दी है. प्रदेश महामंत्री के हस्ताक्षर से जारी नई सूची के अनुसार प्रदेश मीडिया विभाग में कुल छह पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है. योगेन्द्र प्रताप सिंह को मीडिया प्रभारी बनाया गया है. उनके साथ अजय राय, सतीश सिन्हा, मो. तारिक इमरान, नीरज सिंह तथा सूरज नाथ शाहदेव को प्रदेश मीडिया टीम में शामिल किया गया है.

वहीं, सोशल मीडिया विभाग में चार पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. राहुल अवस्थी को संयोजक बनाया गया है. जबकि रजनीश कुमार पाण्डेय, राहुल शाहदेव तथा प्रिया कसमाली को सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है. भाजपा प्रदेश कार्यालय द्वारा जारी इस सूची को संगठनात्मक गतिविधियों और जनसंपर्क को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

इन्हें बनाया गया प्रदेश प्रवक्ता

झारखंड प्रदेश भाजपा द्वारा प्रदेश प्रवक्ताओं की भी सूची जारी की गई है. पार्टी ने कुल 19 नेताओं को प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनमें प्रतुल शाहदेव को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है. अन्य प्रमुख प्रवक्ताओं में प्रदीप सिन्हा, अजय साह, रामाकांत महतो, अभय सिंह, अमित मंडल, अविनेश कुमार सिंह, संदीप वर्मा, आरएन किशोर, रणधीर सिंह, दीनदयाल वर्णवाल, दिनेश विलियम मरांडी, आरती कुजूर, राफिया नाज, अशोक बड़ाइक, के.के. गुप्ता, मृत्युंजय शर्मा, प्रकाश सिंह और शोभा यादव का नाम शामिल हैं.