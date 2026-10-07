भाजपा ने किया नामकरण, विकसित भारत संकल्प सेवा चौक के नाम से जाना जायेगा रांची का हरमू चौक
झारखंड बीजेपी ने रांची के हरमू चौक का नाम बदलकर विकसित भारत संकल्प सेवा चौक रखा है. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : October 7, 2026 at 8:30 PM IST
रांची: भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी रांची के हरमू चौक का नामकरण 'विकसित भारत संकल्प चौक’ के रुप में किया है. ढोल-नगाड़ा के साथ हरमू चौक पहुंचे भाजपा नेताओं के द्वारा इस दौरान नामकरण को लेकर बोर्ड भी लगाया गया. खिलता कमल के उपर जलता मशाल के बीच लिखा विकसित भारत संकल्प चौक को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने नामांकित किया. इस मौके पर रांची विधायक सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, रांची की मेयर रोशनी खलखो, डिप्टी मेयर नीरज कुमार सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे.
राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका की याद दिलाता रहेगा: आदित्य साहू
प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत रोज नए-नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. स्वतंत्रता के 100वें वर्ष यानी 2047 तक भारत को एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाना केंद्र सरकार सहित देश के हर नागरिक का संकल्प है. उन्होंने कहा कि इतने बड़े लक्ष्य के लिए देश के 140 करोड़ लोगों की भागीदारी और सामूहिक संकल्प जरूरी है. इसी भावना को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हरमू चौक का नामकरण ‘विकसित भारत संकल्प चौक’ किया गया है.
उन्होंने कहा कि रांची के इस प्रमुख चौक से प्रतिदिन हजारों लोग गुजरते हैं. अब यह चौक उन्हें हर दिन विकसित भारत के लक्ष्य और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका की याद दिलाता रहेगा. प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब समाज के हर वर्ग की इसमें भागीदारी होगी. युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना, सुशासन और पारदर्शिता को मजबूत करना, नवाचार, ‘मेक इन इंडिया’ और उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के माध्यम से नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना विकसित भारत की यात्रा के महत्वपूर्ण आधार हैं.
बीजेपी कार्यालय में जमकर हुआ आतिशबाजी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बुधवार शाम बीजेपी कार्यालय के समक्ष भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की. वहीं दीपक प्रकाश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के जनसेवा को अभूतपूर्व बताते हुए आज के दिन को बेहद ही खास बताया. भाजपा नेता रमेश सिंह ने कहा कि यह हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना थके बिना रुके विगत 25 वर्षों से जनसेवा कर रहे हैं. मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे.
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