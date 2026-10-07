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भाजपा ने किया नामकरण, विकसित भारत संकल्प सेवा चौक के नाम से जाना जायेगा रांची का हरमू चौक

हरमू चौक का नामकरण ( Etv Bharat )

रांची: भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी रांची के हरमू चौक का नामकरण 'विकसित भारत संकल्प चौक’ के रुप में किया है. ढोल-नगाड़ा के साथ हरमू चौक पहुंचे भाजपा नेताओं के द्वारा इस दौरान नामकरण को लेकर बोर्ड भी लगाया गया. खिलता कमल के उपर जलता मशाल के बीच लिखा विकसित भारत संकल्प चौक को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने नामांकित किया. इस मौके पर रांची विधायक सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, रांची की मेयर रोशनी खलखो, डिप्टी मेयर नीरज कुमार सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे.