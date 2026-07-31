संसद परिसर में झारखंड भाजपा सांसदों का मौन उपवास, भर्ती घोटालों की CBI जांच की उठाई मांग
भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों पर झारखंड भाजपा के सांसदों ने संसद भवन परिसर में मौन उपवास किया.
Published : July 31, 2026 at 3:11 PM IST
रांची/नई दिल्ली: झारखंड में JPSC, JSSC-CGL, उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा समेत कई भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक मुद्दे पर झारखंड भाजपा के सांसदों ने शुक्रवार को संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने एक घंटे का मौन उपवास किया.
भाजपा सांसदों ने दोहराई CBI जांच की मांग
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में सुबह 10 बजे से 11 बजे तक चले इस कार्यक्रम में भाजपा सांसदों ने भर्ती परीक्षाओं की CBI जांच की मांग दोहराई और कहा कि छात्रों और युवाओं के साथ हुए अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी.
झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ हुए अन्याय के विरुद्ध आज संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष भारतीय जनता पार्टी, झारखंड प्रदेश के माननीय सांसदगणों के साथ मौन प्रदर्शन किया।— Aditya Sahu (@AdityaPdSahu) July 31, 2026
JPSC, JSSC-CGL सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की… pic.twitter.com/nq8dF4os9d
छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है बीजेपी
मौन उपवास के बाद मीडिया से बातचीत में आदित्य साहू ने कहा कि भाजपा झारखंड के छात्रों और युवाओं के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 6 सालों से झारखंड में कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है.
भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता पर नहीं हुई कार्रवाई
इस दौरान राज्य में हुई कई भर्ती परीक्षाओं में लगातार अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं लेकिन राज्य सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. उन्होंने कहा कि JPSC, JSSC-CGL और उत्पाद सिपाही भर्ती समेत सभी विवादित मामलों की CBI से जांच कराई जानी चाहिए.
24 जिलों में निकाला जाएगा मशाल जुलूस
आदित्य साहू ने यह भी घोषणा की छात्रों के आंदोलन के समर्थन में 31 जुलाई की शाम राज्य के सभी 24 जिलों में मशाल जुलूस निकाला जाएगा जबकि 1 अगस्त को सभी जिलों में भाजपा धरना देगी. उन्होंने कहा कि उद्देश्य यह संदेश देना है कि झारखंड के छात्र अपनी लड़ाई में अकेले नहीं हैं और भाजपा उनके साथ हर कदम पर खड़ी है.
भर्ती परीक्षाओं में कथित घोटालों पर क्यों चुप्पी साधे हुए है कांग्रेस: बीजेपी
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आदित्य साहू ने कहा कि जो पार्टी दिल्ली में अलग-अलग मुद्दों पर जोरदार प्रदर्शन करती है, वही झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित घोटालों पर चुप्पी साधे हुए है. उन्होंने इसे कांग्रेस की दोहरी राजनीति बताते हुए कहा कि भाजपा इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी और जब तक छात्रों को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया एवं न्याय नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
संसद परिसर में हुए इस मौन उपवास में भाजपा सांसद बीडी राम, विद्युत वरण महतो, डॉ. प्रदीप वर्मा, ढुल्लू महतो, मनीष जायसवाल और कालीचरण सिंह भी शामिल रहे.
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