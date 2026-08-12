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छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड BJP के सांसदों ने संसद परिसर में किया प्रदर्शन, बोले- ये सब राहुल गांधी के इशारे पर हुआ

संसद परिसर में भाजपा का विरोध प्रदर्शन ( ETV BHARAT )