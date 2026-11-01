दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की महारैली पर भाजपा विधायक नीरा यादव ने कसा तंज, रामलीला मैदान में जुटी भीड़ को प्रायोजित बताया
कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की दिल्ली महारैली पर भाजपा विधायक नीरा यादव ने तंज कसा है. रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार
Published : November 1, 2026 at 4:52 PM IST
रांची:देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने, SIR को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों की महारैली हो रही है. इस रैली में झारखंड के मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी, मंत्री और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं. दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की महारैली में उमड़ी भीड़ पर पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक डॉ. नीरा यादव ने तीखा प्रहार किया है.
भाजपा विधायक नीरा यादव ने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में जो भीड़ दिख रही है वह स्वतः स्फूर्त भीड़ नहीं है, बल्कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा बस में ठूंस कर भेजी गई भीड़ है. डॉ. नीरा यादव ने झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और उनके पिता पूर्व मंत्री बंधु तिर्की द्वारा पिछले दिनों कई बसों में लोगों को दिल्ली भेजने वाले वाक्ये का जिक्र करते कहा कि इससे साफ है कि दिल्ली में आज महारैली में जो भीड़ दिख रही है वह स्वतः स्फूर्त नहीं है.
कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के नेता अराजकतावादी-डॉ. नीरा यादव
राज्य की पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान में कोडरमा से भाजपा विधायक डॉ. नीरा यादव ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के नेता अराजकतावादी हैं. राज्य की तरक्की और गरीब, किसान, महिला, युवा के लिए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा चलायी जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से देशवासियों का जीवन सुधर रहा है. यह बात राहुल गांधी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं को नहीं पच रही है. डॉ. नीरा यादव ने कहा कि आज आप किसी भी गांव में चले जाइए, वहां हर बुजुर्ग महिला कहती मिल जाएंगी कि मोदी उनके बेटे हैं और मोदी कहीं नहीं जाएगा.
युवा वर्ग को दिग्भ्रमित करने की हो रही कोशिश
रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की रैली में बड़ी संख्या में किशोरों और युवाओं की उपस्थिति को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में डॉ. नीरा यादव ने कहा कि कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियां युवाओं को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी कोशिश विफल होगी. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में देश के अधिसंख्य युवा खुश हैं और वह राष्ट्र के विकास में अपनी भागीदारी निभा रहा हैं.
उन्होंने कहा कि यहां तो झारखंड में युवा की नौकरी और उसका रोजगार पाने का हक JPSC-JSSC जैसी संस्थाओं के द्वारा ही मारा जा रहा है. नीरा यादव ने कहा कि आज दिल्ली में अराजकता फैलाने के लिए जिस जिस दल के नेता शामिल हुए हैं, वह अपने-अपने क्षेत्र में शासन सुधार लें तो जनता और उस राज्य का भला हो जाएगा.
इस दौरान पिछले दिनों दिल्ली रैली में नेहा बोरा व अन्य महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में विधायक नीरा यादव ने कहा कि सिर्फ नेहा बोरा ही महिला नहीं हैं. सरायकेला की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने राज्य में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर हेमंत सरकार पर निशाना साधा.
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