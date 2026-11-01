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दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की महारैली पर भाजपा विधायक नीरा यादव ने कसा तंज, रामलीला मैदान में जुटी भीड़ को प्रायोजित बताया

भाजपा विधायक नीरा यादव. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची:देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने, SIR को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों की महारैली हो रही है. इस रैली में झारखंड के मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी, मंत्री और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं. दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की महारैली में उमड़ी भीड़ पर पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक डॉ. नीरा यादव ने तीखा प्रहार किया है.

भाजपा विधायक नीरा यादव ने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में जो भीड़ दिख रही है वह स्वतः स्फूर्त भीड़ नहीं है, बल्कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा बस में ठूंस कर भेजी गई भीड़ है. डॉ. नीरा यादव ने झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और उनके पिता पूर्व मंत्री बंधु तिर्की द्वारा पिछले दिनों कई बसों में लोगों को दिल्ली भेजने वाले वाक्ये का जिक्र करते कहा कि इससे साफ है कि दिल्ली में आज महारैली में जो भीड़ दिख रही है वह स्वतः स्फूर्त नहीं है.