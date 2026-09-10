पीएम मोदी के जन्मदिन पर मनाया जाएगा दीपोत्सव, 17 अक्टूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत होगी. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : September 10, 2026 at 9:01 PM IST
रांचीः पीएम मोदी के जन्मदिन को भव्य रूप से मनाने की तैयारी में प्रदेश भाजपा जुट गई है.17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश भाजपा की ओर से दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा. इसके तहत प्रदेश भाजपा कार्यालय से लेकर भाजपा कार्यकर्ता अपने-अपने घरों और जिला-मंडल स्थित कार्यालय में दीप जलाकर उनके दीर्घायु जीवन की कामना करेंगे.
अभियान की तैयारी को लेकर भाजपा की बैठक
पीएम मोदी के जन्मदिन से शुरू हो रहे सेवा संकल्प अभियान की तैयारी को लेकर आज गुरुवार को सेवा संकल्प अभियान के राष्ट्रीय प्रभारी संजय जायसवाल ने रांची में भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक की. इस मौके पर लोकसभा के मुख्य सचेतक और बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सेवा संकल्प अभियान के राष्ट्रीय प्रभारी संजय जायसवाल का प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह के द्वारा स्वागत किया गया.
देशभर में एक महीने तक चलाया जाएगा अभियान
इस मौके पर डॉ. संजय जायसवाल ने कहा कि देश को एक युग के बाद ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिनकी करिश्माई छवि व सेवा भाव का कायल न सिर्फ भारत के 140 करोड़ लोग हैं, बल्कि पूरी दुनिया है. उन्होंने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में राष्ट्र सेवा, सुशासन और समर्पण भाव के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को अपने घर के अभिभावक के रूप में भव्य रूप से मनाना है. 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक पूरे देश में एक महीने तक यह अभियान जनसेवा के महापर्व के रूप में चलाया जाएगा.
उन्होंने सेवा संकल्प अभियान की प्रदेश टोली के साथ भौतिक एवं वर्चुअल माध्यमों से संवाद करते हुए निर्देश दिया कि अभियान की रूपरेखा और संगठनात्मक तैयारियों को इस तरह अमलीजामा पहनाया जाए, ताकि तमाम सेवा कार्यों को जन-जन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके. उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के सेवा कार्यों, जन कल्याणकारी उपलब्धियों को उजागर करना और प्रत्येक नागरिक को 'विकसित भारत 2047' के सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ना है. इस अभियान के अंतर्गत देश भर में रक्तदान शिविर, पौधारोपण, स्वास्थ्य परीक्षण, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण जैसी विभिन्न सामाजिक और रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाएगी. जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ-साथ आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी.
अभियान को गांव-गांव तक ले जाना है-आदित्य साहू
इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम काम करते हैं, यह हम सबों के लिए गौरव की बात है उनके द्वारा लागू की गई योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में हम सब को भी राज्य की जनता का सेवा करने का मौका मिला है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सिर्फ एक समारोह बनकर न रह जाए, बल्कि सेवा संकल्प के इस अभियान को गांव-गांव तक ले जाना है.
उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 12 वर्षों से लगातार एक कार्यकर्ता के रूप में 140 करोड़ लोगों की अनवरत सेवा भाव से सेवा का कार्य कर रहे हैं. उन्होंने अपने शरीर के रोम-रोम व हर क्षण को देश को समर्पित किया है. नरेंद्र मोदी ने किसी से कभी कोई भेदभाव नहीं किया. प्रधानमंत्री ने कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश के हर घर में दस्तक देने का काम किया है. कोई ऐसा घर नहीं है, जहां केंद्र की कल्याणकारी योजना न पहुंची हो.
बैठक के बाद प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन को पार्टी उत्सव के रूप में मनाएगी और 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक झारखंड सहित पूरे देश में एक महीने तक यह अभियान जनसेवा के महापर्व के रूप में मनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के योगदान को जनता के बीच ले जाया जाएगा. एक माह तक विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित की जाएगी.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के दिन 17 सितंबर को आशीर्वाद का दीया पूरे प्रदेश में 7 बजे शाम को एक साथ गांव के मंदिरों में, संस्थानों में, कार्यालयों में प्रज्जवलित की जाएगी. सेवा संकल्प अभियान के तहत एक माह में देश के लगभग 25 करोड़ परिवार तक पहुंचने का लक्ष्य है.
उन्होंने कहा कि स्कूलों में बच्चों के बीच चित्रांकन प्रतियोगिता, आंगनबाड़ी में आंगन मिलन सेवा, कहानी बदलाव के तहत 25 कहानियों का संग्रह, सेवा ज्योति अभियान के तहत 7 अक्टूबर को यात्रा निकाली जाएगी. सेवा सेतु अभियान के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं को लाभार्थी तक कैसे पहुंचें यह सुनिश्चित करना है. महिलाओं के द्वारा सेवा के रंग कार्यक्रम के माध्यम से रंगोली बनाई जाएगी, सेवा इनोवेशन अभियान के तहत नए युवाओं के द्वारा किए गए इनोवेशन को प्रोत्साहित किया जाएगा और सबसे अच्छे इनोवेशन का चयन कर दिल्ली भेजा जाएगा.
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