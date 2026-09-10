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पीएम मोदी के जन्मदिन पर मनाया जाएगा दीपोत्सव, 17 अक्टूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान

बैठक में मौजूद सेवा संकल्प अभियान के राष्ट्रीय प्रभारी संजय जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू व कर्मवीर सिंह. ( फोटो-ईटीवी भारत )