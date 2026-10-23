ETV Bharat / state

प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक से पहले प्रदेश प्रभारियों ने की मंत्रणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह

बैठक के दौरान पार्टी के पदाधिकारियों को संबोधित करते भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू. ( फोटो-ईटीवी भारत )

बैठक में झारखंड प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल, सह प्रभारी निवेदिता सिंह, राष्ट्रीय मंत्री प्रदीप वर्मा, राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) सौदान सिंह, संगठन मंत्री झारखंड पवन साय उपस्थित थे. करीब ढाई घंटे तक चली इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन और उनके स्वागत के लिए आयोजित होनेवाले कार्यक्रमों और प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में लिए जाने वाले प्रमुख एजेंडों पर विचार-विमर्श किया गया. प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का उद्घाटन करेंगे. दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति की बैठक कई सत्रों में आयोजित होगी. उद्घाटन सत्र को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन संबोधित करेंगे.