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संत रविदास की 650वीं जयंती को भव्य बनाने में जुटी भाजपा, जन्मस्थली काशी से पवित्र मिट्टी झारखंड लाने का निर्णय

बैठक सह कार्यशाला में मौजूद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः संत रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य पर प्रदेश भाजपा ने वृहत् कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है. भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में हुई प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक "समरसता संकल्प अभियान" का आयोजन करने का निर्णय लिया गया. प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यशाला सह बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे.

कार्यशाला सह बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम की तरफ से देशभर में 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक "समरसता संकल्प अभियान" का आयोजन किया जा रहा है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश में संत शिरोमणि रविदास के बताए रास्ते पर चलकर सभी के जीवन में सुख-समृद्धि कैसे लाया जाए ऐसा लक्ष्य तय किया गया है.

भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

अमर कुमार बाउरी ने कहा कि संत शिरोमणि ने अपने जीवन काल में मानव समाज के बीच समरसता स्थापित करने, जात-पात को खत्म करने जैसे कई कार्य किए थे. उनके द्वारा दिए गए संदेशों को जन-जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी 29 जुलाई से 20 फरवरी के बीच करेगी.