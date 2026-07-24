ETV Bharat / state

संत रविदास की 650वीं जयंती को भव्य बनाने में जुटी भाजपा, जन्मस्थली काशी से पवित्र मिट्टी झारखंड लाने का निर्णय

संत रविदास की जयंती को भाजपा समरसता संकल्प अभियान के रूप में मनाएगी. इसको लेकर झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्यशाला सह बैठक की गई.

Jharkhand BJP meeting in Ranchi
बैठक सह कार्यशाला में मौजूद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 24, 2026 at 4:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः संत रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य पर प्रदेश भाजपा ने वृहत् कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है. भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में हुई प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक "समरसता संकल्प अभियान" का आयोजन करने का निर्णय लिया गया. प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यशाला सह बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे.

कार्यशाला सह बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम की तरफ से देशभर में 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक "समरसता संकल्प अभियान" का आयोजन किया जा रहा है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश में संत शिरोमणि रविदास के बताए रास्ते पर चलकर सभी के जीवन में सुख-समृद्धि कैसे लाया जाए ऐसा लक्ष्य तय किया गया है.

भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

अमर कुमार बाउरी ने कहा कि संत शिरोमणि ने अपने जीवन काल में मानव समाज के बीच समरसता स्थापित करने, जात-पात को खत्म करने जैसे कई कार्य किए थे. उनके द्वारा दिए गए संदेशों को जन-जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी 29 जुलाई से 20 फरवरी के बीच करेगी.

Jharkhand BJP meeting in Ranchi
बैठक सह कार्यशाला में मौजूद भाजपा नेता व कार्यकर्ता. (फोटो-ईटीवी भारत)

संत रविदास की जन्मस्थली से झारखंड लाई जाएगी पवित्र मिट्टी

अमर कुमार बाउरी ने कहा कि इस अभियान के तहत राज्य के सभी मंदिरों में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा. वहीं संत रविदास की जन्मस्थली काशी से पवित्र मिट्टी को झारखंड लाने के लिए एक टोली काशी जाएगी. यह टोली 29 जुलाई को गढ़वा, पालमू, लातेहार, लोहरदगा होते हुए रांची पहुंचेगी. झारखंड के सभी मंदिरों तक इस पवित्र मिट्टी को पहुंचाया जाएगा. उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में टोली का भव्य स्वागत किया जाएगा.

ये भी पढ़ें-

जमशेदपुर में भाजपा की संगठनात्मक बैठक, संगठन मजबूत कर चुनाव जीतने का लिया संकल्प- रघुवर दास

समाज के अंतिम व्यक्ति को प्रथम व्यक्ति मानती है भाजपा, संत शिरोमणि रविदास जयंती पर हुआ जुटान

भाजपा कोर कमेटी की बैठक: विधि-व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ आंदोलन की बनी रुपरेखा

TAGGED:

JHARKHAND BJP MEETING IN RANCHI
BJP SAMARASATA SANKALP ABHIYAN
BJP CAMPAIGN
रांची में भाजपा की बैठक
SANT RAVIDAS BIRTH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.