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नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सियासी संग्राम: रांची में भाजपा महिला मोर्चा का मशाल जुलूस

मशाल जुलूस में शामिल भाजपा महिला मोर्चा की नेता और कार्यकर्ता. ( फोटो-ईटीवी भारत )