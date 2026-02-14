पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की कमान संभालेंगे झारखंड बीजेपी के नेता, जेएमएम ने कसा तंज
मिशन पश्चिम बंगाल फतह को लेकर एक ओर जहां भाजपा तैयारियों में जुट गई है. वहीं झामुमो ने भाजपा पर तंज कसा है.
Published : February 14, 2026 at 2:14 PM IST
रांची: बिहार विधानसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की नजर पश्चिम बंगाल चुनाव पर है. पश्चिम बंगाल चुनाव को हर हाल में जीतने के लिए भाजपा ने झारखंड के दो दर्जन नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है. पश्चिम बंगाल चुनाव में झारखंड के जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है उसमें पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, सांसद और पूर्व सांसद शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक बड़े नेताओं में आदित्य साहू, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन, मधु कोड़ा, संजय सेठ, सुनील सिंह, प्रदीप वर्मा, अनंत ओझा, सीपी सिंह आदि पश्चिम बंगाल चुनाव की कमान संभालेंगे.
पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड के जिलों के लाध्यक्षों को विशेष रूप से जनसंपर्क अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. पश्चिम बंगाल चुनाव की कमान संभालने जा रहे झारखंड बीजेपी के नेता चुनाव प्रबंधन से लेकर जनसंपर्क अभियान तक की जिम्मेदारी संभालेंगे. पूर्व विधायक अनंत ओझा, रमाकांत महतो आदि नेता इन दिनों पश्चिम बंगाल के प्रवास पर हैं.
इस संबंध में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अविनेष कुमार सिंह कहते हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव चुनाव भाजपा के लिए अहम है. ममता सरकार की कार्यशैली से वहां की जनता त्राहिमाम कर रही है. हालत यह है कि ज्योति बसु के समय जो उपद्रवी तत्व सक्रिय थे, वो ममता बनर्जी के समय में दोगुने मजबूती के साथ सक्रिय हैं और सामान्य जन का जीवन दूभर हो गया है. इस चुनावी जंग को जीतने के लिए झारखंड भाजपा के नेता भी अपना योगदान देंगे.
जेएमएम ने भाजपा पर कसा तंज
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पश्चिम बंगाल चुनाव में पार्टी द्वारा खुद प्रत्याशी उतारे जाने की घोषणा करते हुए भाजपा की तैयारी पर तंज कसा है. पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि पहले भी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा के नेता गए थे, उसमें क्या हुआ था यह जगजाहिर है. नतीजा पूरी तरह से सिफर रहा. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं के पश्चिम बंगाल दौरे से चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा कि भाजपा असम बचा लें, क्योंकि इस बार इन्हें वहां भी औकात का पता चल जाएगा. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है, इसलिए वहां की जनता चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी.
ये भी पढ़ें-
SIR के लिए दिए जा रहे झारखंड के दस्तावेज, पश्चिम बंगाल से सबसे अधिक 1640 आवेदन, 135 फर्जी
झामुमो का दावा- शहरी आबादी में भी बढ़ा है पार्टी का आकर्षण! सहयोगी राजद-कांग्रेस की शहरी क्षेत्र में क्या है स्थिति?
पश्चिम बंगाल सरकार पर जमकर बरसे राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप