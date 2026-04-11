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रांची एयरपोर्ट पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, झारखंड के भाजपा नेताओं ने किया स्वागत

रांची एयरपोर्ट पर अमित शाह का स्वागत करते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ( Etv Bharat )

रांची: देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का दिल्ली जाने के क्रम में रांची एयरपोर्ट पर प्रदेश भाजपा के नेताओं ने जमकर स्वागत किया. इस दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया. अमित शाह पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चुनावी दौरा के बाद दिल्ली लौटने के क्रम में कुछ देर के लिए रांची एयरपोर्ट पर रुके हुए थे.

इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, मधु कोड़ा, मुख्य सचेतक नवीन जयसवाल और रांची विधायक सीपी सिंह एयरपोर्ट पर केन्द्रीय गृहमंत्री का स्वागत करने के लिए मौजूद थे.

आदित्य साहू और चंपाई सोरेन का बयान (ETV Bharat)

इस मौके पर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के आगमन पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली जाने के क्रम में रांची एयरपोर्ट पर हम सभी लोगों को उनसे मिलने का अवसर मिला. मुझे उम्मीद है कि बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ उभर कर सामने आएगी.