ETV Bharat / state

रांची एयरपोर्ट पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, झारखंड के भाजपा नेताओं ने किया स्वागत

बंगाल चुनाव प्रचार से लौटने के क्रम में अमित शाह रांची एयरपोर्ट पर रुके. जहां भाजपा नेताओं ने उनसे मुलाकात की.

Amit Shah at Ranchi airport
रांची एयरपोर्ट पर अमित शाह का स्वागत करते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 11, 2026 at 9:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का दिल्ली जाने के क्रम में रांची एयरपोर्ट पर प्रदेश भाजपा के नेताओं ने जमकर स्वागत किया. इस दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया. अमित शाह पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चुनावी दौरा के बाद दिल्ली लौटने के क्रम में कुछ देर के लिए रांची एयरपोर्ट पर रुके हुए थे.

इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, मधु कोड़ा, मुख्य सचेतक नवीन जयसवाल और रांची विधायक सीपी सिंह एयरपोर्ट पर केन्द्रीय गृहमंत्री का स्वागत करने के लिए मौजूद थे.

आदित्य साहू और चंपाई सोरेन का बयान (ETV Bharat)

इस मौके पर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के आगमन पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली जाने के क्रम में रांची एयरपोर्ट पर हम सभी लोगों को उनसे मिलने का अवसर मिला. मुझे उम्मीद है कि बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ उभर कर सामने आएगी.

Amit Shah at Ranchi airport
अमित शाह का स्वागत करते बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)

इस दौरान आदित्य साहू ने बोकारो और हजारीबाग ट्रेजरी में हुए अवैध निकासी पर राज्य सरकार की जमकर आलोचना की. मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए आदित्य साहू ने नीतीश कुमार के द्वारा राज्यसभा का सदस्यता ग्रहण किए जाने पर खुशी जताते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि उन्होंने जो बिहार की जनता के लिए सेवा किया है वह एतिहासिक है. उनका लंबा राजनीतिक अनुभव का लाभ मिलेगा. वे स्वस्थ रहें दीर्घायु रहें और देश की सेवा करते रहें इसकी मैं कामना करता हूं.

Amit Shah at Ranchi airport
अमित शाह का स्वागत करते पूर्व सीएम चंपाई सोरेन (Etv Bharat)

इस अवसर पर पूर्व मंत्री चंपाई सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात पर खुशी जताते हुए कहा कि यह एक औपचारिक मुलाकात थी.

यह भी पढ़ें:

'पश्चिम बंगाल में UCC लागू होगा', अमित शाह ने जारी किया BJP का संकल्प पत्र

'चुनाव के दिन घर से बाहर न निकलें तृणमूल के गुंडे...': बंगाल में अमित शाह की खुली चेतावनी

एनडीए के सत्ता में आने पर सोने की तस्करी के आरोपी दो महीने में जेल भेज दिए जाएंगे : अमित शाह

TAGGED:

AMIT SHAH AT RANCHI AIRPORT
AMIT SHAH IN RANCHI
BABULAL MARANDI
रांची में अमित शाह
HOME MINISTER AMIT SHAH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.