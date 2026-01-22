ETV Bharat / state

25 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे मन की बात, कार्यक्रम को भव्य बनाने को लेकर भाजपा कार्यकर्ता तैयार

रांचीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास कार्यक्रम मन की बात इस महीने 25 जनवरी को होने जा रहा है. इस कार्यक्रम को खास बनाने के लिए प्रदेश भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. गुरुवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक बैठक हुई जिसमें सभी जिलों के अध्यक्ष और मन की बात कार्यक्रम के संयोजक उपस्थित रहे.

पार्टी के प्रदेश महामंत्री डॉ. प्रदीप वर्मा की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में मन की बात कार्यक्रम को हर बूथ पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया. बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए डॉ. प्रदीप वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 'मन की बात' एक मासिक कार्यक्रम है, जिसमें वे देश के नागरिकों को संबोधित करते हैं.

बैठक की जानकारी देते भाजपा के नेता (ETV Bharat)

इस कार्यक्रम को सुनना और देखना हर कोई चाहता है ऐसे में प्रदेश भाजपा ने आगामी 25 जनवरी को आयोजित होने वाले मन की बात कार्यक्रम को हर बूथ पर आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिससे लोग प्रधानमंत्री को सुन सके. महानगर भाजपा अध्यक्ष वरुण साहू ने कहा कि आज की बैठक में जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके तहत हर बूथ पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने और देखने की व्यवस्था की जाएगी. लोग इसके माध्यम से प्रधानमंत्री की भावना को जान सकेंगे.