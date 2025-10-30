घाटशिला उपचुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी कार्रवाई, पांच नेताओं को किया पार्टी से निष्कासित
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर पार्टी के पांच नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा गया है.
Published : October 30, 2025 at 8:01 PM IST
रांचीः घाटशिला उपचुनाव से पहले प्रदेश भाजपा ने पांच नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देशानुसार प्रदेश महामंत्री मनोज कुमार सिंह ने यह कार्रवाई की है. पार्टी द्वारा की गई कार्रवाई में पूर्वी सिंहभूम जिला के पूर्व जिलाध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती, जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा,पूर्व मंडल अध्यक्ष तुषारकांत और सक्रिय कार्यकर्ता सुरेश महली को निष्कासित कर दिया गया है.
पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप
प्रदेश महामंत्री मनोज कुमार सिंह के हस्ताक्षर से जारी पत्र में प्रदेश भाजपा ने पूर्वी सिंहभूम जिला के चार पार्टी नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण पार्टी से निष्कासित किया है. घाटशिला उपचुनाव प्रचार में इन नेताओं का आचरण पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ पाया गया है.
इसके अलावे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देशानुसार प्रदेश महामंत्री मनोज कुमार सिंह ने घाटशिला मंडल अध्यक्ष कौशिक कुमार को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित करने का निर्णय लिया है. कौशिक कुमार घाटशिला उपचुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के खिलाफ प्रचार में शामिल पाए गए हैं.
निष्कासित नेताओं ने थामा जेएमएम का दामन
घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के आरोप में बीजेपी से निष्कासित हुए नेताओं ने जेएमएम का दामन थाम लिया है. इधर, जेएमएम का दामन थामने से नाराज बीजेपी ने साफ शब्दों में कहा है कि लोग कमल फूल चुनाव चिन्ह को पहचानते हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को.
भाजपा प्रवक्ता ने किया निर्णय का स्वागत
पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने पार्टी के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि बीजेपी सालों भर चुनाव लड़ने को तैयार रहती है. उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि बूथ पर हो, मंडल में हो, विधानसभा में हो या जिला स्तर पर चुनाव हो देश की जनता कमल फूल निशान को देखकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है. इस क्रम में कई लोग आते हैं और कई लोग चले भी जाते हैं, लेकिन हमारा कैडर इतना मजबूत है कि किसी के भी चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है.
इसलिए घाटशिला के चुनाव में इन नेताओं के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वहां की जनता इस सरकार की कार्यशैली से नाराज है वोट के माध्यम से जवाब देगी.
