नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन पर झारखंड बीजेपी नेताओं ने दी बधाई, आदित्य साहू बोले- ईश्वर ने उनकी इच्छा पूरी की

रिपोर्ट: उपेंद्र कुमार

रांची: बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद झारखंड भाजपा के दो वरिष्ठ नेताओं प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें बधाई दी है. दोनों नेताओं ने नीतीश कुमार को एक परिपक्व और अनुभवी राजनीतिज्ञ बताते हुए उनके फैसले की सराहना की.

ईश्वर ने नीतीश कुमार की इच्छा पूरी की: आदित्य साहू

झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि नीतीश कुमार एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं. उनकी लंबे समय से इच्छा थी कि वे विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा के बाद राज्यसभा के सदस्य भी बनें. ईश्वर ने उनकी यह इच्छा पूरी कर दी है.

आदित्या साहू और बाबूलाल मरांडी का बयान (ETV Bharat)

साहू ने आगे कहा कि नीतीश कुमार पढ़े-लिखे और स्वतंत्र निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं. वे किसी के दबाव या कहने पर कोई फैसला नहीं करते. विपक्ष का काम हर बात का विरोध करना है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक यात्रा में झारखंड के कई नेताओं से पहले ही अपनी मजबूत हैसियत स्थापित कर ली थी. उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव के बयानों पर टिप्पणी करते हुए कहा, "तेजस्वी यादव को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए. उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने पार्टी को जहां छोड़ा था, तेजस्वी ने उसे कहां पहुंचाया है यह उन्हें सोचना चाहिए."