बिहार में बल्ले-बल्ले, पर घाटशिला में क्यों पिछड़ रही भाजपा, आदित्य साहू ने बतायी ये बड़ी वजह

झारखंड भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने घाटशिला उपचुनाव नतीजों के रूझान और बिहार चुनाव परिणाम के रूझान पर बयान दिया है.

Aditya Sahu On Ghatsila By Election
झारखंड भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू. (फोटो-ईटीवी भारत)
ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 14, 2025 at 2:50 PM IST

रांचीः बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए एक बार फिर भारी जीत की ओर अग्रसर है, मगर झारखंड में भाजपा को निराशा हाथ लगती हुई दिख रही है.घाटशिला विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन 12वें राउंड तक पीछे चल रहे हैं. इस पर भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बयान दिया है.

घाटशिला में भाजपा के पिछड़ने की वजह बताई

घाटशिला उपचुनाव के रूझानों पर आदित्य साहू ने कहा कि अंतिम समय में जिस तरह से सत्तारूढ़ दल के द्वारा सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया और पैसे बांटे गए, उसी कारण बीजेपी प्रत्याशी पिछड़ रहे हैं.

बयान देते झारखंड भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू. (वीडियो-ईटीवी भारत)

आपको बता दें कि खबर लिखे जाने तक घाटशिला उपचुनाव को लेकर 12वें राउंड की गिनती पूरी हो गई थी. 12वें राउंड के बाद भी जेएमएम प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन आगे थे. बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन दूसरे स्थान पर थे. अब तक सोमेश चंद्र सोरेन को 64637 वोट मिले हैं, जबकि बाबूलाल सोरेन को 41252 वोट मिले हैं.

बिहार चुनाव रिजल्ट के रूझानों पर दिया बयान

वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के रूझानों में एनडीए को मिल रही भारी बढ़त पर उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से वहां काम किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से विकास की किरण वहां पहुंचाने का काम किया है उसका आशीर्वाद जनता ने इस बार के चुनाव में दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बातों में विश्वास करके बिहार की जनता ने वोट देने का काम किया है और उम्मीद से ज्यादा सीट देने का काम किया है.

कौन बनेगा बिहार में मुख्यमंत्री?

वहीं एक सवाल का जवाब देते हुए भाजपा नेता आदित्य साहू ने कहा कि चुनाव परिणाम के बाद बिहार में एनडीए की बैठक होगी. बैठक में ही मुख्यमंत्री का नाम तय होगा.

ये भी पढ़ें-

लाइव LIVE UPDATES OF GHATSHILA BY ELECTION RESULT: 12 राउंड की गिनती के बाद भी जेएमएम प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन की बढ़त बरकरार,

घाटशिला उपचुनावः किसके सिर सजेगा ताज, आज आएगा सामने, कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग

जेएमएम ने किया दावा, घाटशिला में प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं पार्टी प्रत्याशी

