ETV Bharat / state

कांग्रेस कोटे के दोनों स्वास्थ्य मंत्री चाईबासा ब्लड बैंक कांड के जिम्मेदार, पत्र जारी कर भाजपा ने लगाया आरोप

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Etv Bharat )