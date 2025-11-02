कांग्रेस कोटे के दोनों स्वास्थ्य मंत्री चाईबासा ब्लड बैंक कांड के जिम्मेदार, पत्र जारी कर भाजपा ने लगाया आरोप
चाईबासा ब्लड बैंक कांड को लेकर प्रदेश बीजेपी मुखर है.
Published : November 2, 2025 at 11:32 PM IST
रांची: थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को चाईबासा ब्लड बैंक द्वारा HIV संक्रमित रक्त चढ़ा दिए जाने का मामला उजागर होने के बाद से प्रदेश भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर है.
इस मामले को लेकर एक ओर जहां स्वास्थ्य महकमा व्यवस्था सुधारने के लिए अलर्ट मोड में है. वहीं राज्य की मुख्य विपक्षी दल भाजपा इस मुद्दे पर काफी आक्रामक नजर आ रही है. आज रविवार को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने 13 जनवरी 2021 को भारत सरकार की ओर से झारखंड के औषधि नियंत्रण विभाग को भेजे गया पत्र की छाया प्रति सार्वजनिक की है.
ये पत्र जारी करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि चाईबासा ब्लड बैंक की घटना पूरी तरह से राज्य की महागठबंधन की सरकार में स्वास्थ्य विभाग, औषधि नियंत्रक निदेशालय और 2021 में राज्य के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री की लापरवाही का नतीजा है.
अजय साह ने कहा कि भारत सरकार की ओर से झारखंड स्वास्थ्य विभाग को स्पष्ट रूप से चेताया गया था. चाईबासा ब्लड बैंक का वर्ष 2020 में हुए ज्वाइंट इंस्पेक्शन में पायी गयी खामियों का जिक्र करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिया था. जिससे ब्लड बैंक में आवश्यक सुधार हो लेकिन 2021 से अब तक झारखंड के दोनों भ्रष्ट स्वास्थ्य मंत्रियों ने इस चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज किया और इस “खूनी कारोबार” को बेरोक-टोक जारी रहने दिया.
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अब जवाब दें कि झारखंड के इस “ब्लड कांड” के लिए वो जिम्मेवार है या नहीं? भारत सरकार के इस पत्र पर झारखंड सरकार ने क्या कार्रवाई की, इसकी भी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री सार्वजनिक करें.
