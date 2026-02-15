ETV Bharat / state

धनबाद में पार्टी से बगावत पर पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत तीन को भाजपा का नोटिस, पाकुड़ में भी सबरी पाल से स्पष्टीकरण

झारखंड भाजपा में बगावत पर कार्रवाई शुरू हो गई है. भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने अनुशासनहीनता के मामले में कई नेताओं से स्पष्टीकरण मांगा है.

Jharkhand BJP issued notice
धनबाद मेयर पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल करता प्रत्याशी. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 15, 2026 at 4:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद/पाकुड़: नगर निगम चुनाव में अनुशासनहीनता को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सख्त रुख अपनाया है. मेयर पद के लिए पर्चा दाखिल करने पर झारखंड भाजपा ने पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत तीन नेताओं को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. यह नोटिस प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सदस्य प्रदीप वर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देश पर जारी किया है.

पार्टी की ओर से जारी पत्र में धनबाद नगर निगम क्षेत्र से मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहे पूर्व विधायक संजीव सिंह, भाजपा कार्यकर्ता मुकेश पांडे और भृगुनाथ भगत को अलग-अलग नोटिस भेजा गया है. पत्र में उल्लेख किया गया है कि पार्टी के संज्ञान में आया है कि संबंधित नेता पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, जो स्पष्ट रूप से अनुशासनहीनता है. तीनों से एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. पार्टी की ओर से बताया गया है कि यह पत्र 12 फरवरी को जारी किया गया है. ऐसे में मतदान की तिथि 23 फरवरी से पहले संबंधित नेताओं को अपना जवाब देना होगा. राजनीतिक हलकों में इसे पार्टी की ओर से कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है.

भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण राय का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

गौरतलब है कि धनबाद मेयर पद के लिए भाजपा ने प्रदेश कार्यसमिति सदस्य संजीव कुमार अग्रवाल को पार्टी समर्थित प्रत्याशी घोषित किया है. इसके बावजूद संजीव सिंह, मुकेश पांडे और भृगुनाथ भगत ने नाम वापस लेने से इनकार करते हुए चुनाव मैदान में बने रहने का फैसला किया था.

Jharkhand BJP issued notice
धनबाद मेयर पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल करता प्रत्याशी. (फोटो-ईटीवी भारत)

संजीव सिंह झरिया के पूर्व विधायक रह चुके हैं, जबकि उनकी पत्नी रागिनी सिंह वर्तमान में झरिया से भाजपा विधायक हैं. वहीं, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने भाजपा छोड़ झामुमो की सदस्यता ग्रहण कर ली है और वे भी मेयर पद की दौड़ में शामिल हैं. इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी शांतनु चंद्रा भी त्याग पत्र देकर चुनाव मैदान में उतरे हैं. धनबाद मेयर चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और अब सभी की नजर भाजपा की अगली कार्रवाई पर टिकी है.

Jharkhand BJP issued notice
धनबाद मेयर पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल करता प्रत्याशी. (फोटो-ईटीवी भारत)

पाकुड़ में भी सबरी पाल से स्पष्टीकरण

वहीं पाकुड़ में भी पार्टी विरोधी कार्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने पाकुड़ जिले के महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सबरी पाल से स्पष्टीकरण मांगा है. सात दिनों के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिए जाने पर अनुशासत्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

भाजपा प्रदेश महामंत्री सह मुख्यालय प्रभारी ने महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सबरी पाल से पूछे गये स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया है कि पार्टी के संज्ञान में आया है कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है. प्रदेश महामंत्री ने महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष से सात दिनों के अंदर जवाब पार्टी कार्यालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, नहीं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का उल्लेख किया है.

Jharkhand BJP issued notice
प्रत्याशी सबरी पाल . (फोटो-ईटीवी भारत)

बता दें कि नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष संपा साहा और महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सबरी पाल के नाम की चर्चा थी और पार्टी ने अंतिम समय में संपा साहा के नाम पर समर्थन दिया. इस निर्णय से सबरी पाल व पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिखी और निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष सबरी पाल ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया. सबरी पाल के चुनावी मैदान में उतरने से भाजपा में यह चर्चा होने लगी कि इससे पार्टी समर्थित प्रत्याशी संपा साहा को अपनी जीत पक्की करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी. इधर, नाराज कार्यकर्ताओं को समझाने एवं जीत का मंत्र देने पहुंचे बाबूलाल मरांडी भी पाकुड़ पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की थी.

भाजपा प्रदेश महामंत्री द्वारा स्पष्टीकरण पूछे जाने को लेकर महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सबरी पाल ने कहा कि मुझे पार्टी ने समर्थन नहीं दिया है, इसलिए चुनावी मैदान में उतरी हूं और जहां तक स्पष्टीकरण की बात है तो यह चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है.

ये भी पढ़ें-

नगर निकाय चुनाव में बयानबाजी तेज, केएन त्रिपाठी के इशारों पर सियासी संग्राम, भाजपा ने बताया ‘स्वार्थ प्रेरित’

नगर निकाय चुनाव: पाकुड़ पहुंचे बाबूलाल मरांडी, भाजपा समर्थित उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र

बागियों पर कार्रवाई को लेकर बाबूलाल से अलग हैं आदित्य के सुर, जेएमएम का रुख हो चुका है कड़ा

TAGGED:

JHARKHAND BJP ISSUED NOTICE
NOTICE TO FORMER MLA SANJEEV SINGH
REBELLION IN JHARKHAND BJP
झारखंड भाजपा में बगावत पर कार्रवाई
MUNICIPAL ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.