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परिसीमन में 50% तक बढ़ेंगी लोकसभा की सीटें? झारखंड भाजपा उपाध्यक्ष गीता कोड़ा के बड़े दावे से गरमाई सियासत

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रांची: झारखंड भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा ने रविवार को रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में महिला आरक्षण और परिसीमन (Delimitation) के मुद्दे पर पार्टी का पक्ष मजबूती से रखा. इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रति आभार जताया.

गीता कोड़ा ने कहा कि महिला आरक्षण देश की आधी आबादी के सशक्तीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है. इससे लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें संसद तथा राजनीतिक व्यवस्था में अपनी बात रखने के साथ-साथ अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का सीधा अवसर मिलेगा.