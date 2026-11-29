परिसीमन में 50% तक बढ़ेंगी लोकसभा की सीटें? झारखंड भाजपा उपाध्यक्ष गीता कोड़ा के बड़े दावे से गरमाई सियासत
झारखंड भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा ने रांची में महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन पर पार्टी का पक्ष रखा. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 29, 2026 at 6:07 PM IST
रांची: झारखंड भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा ने रविवार को रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में महिला आरक्षण और परिसीमन (Delimitation) के मुद्दे पर पार्टी का पक्ष मजबूती से रखा. इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रति आभार जताया.
गीता कोड़ा ने कहा कि महिला आरक्षण देश की आधी आबादी के सशक्तीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है. इससे लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें संसद तथा राजनीतिक व्यवस्था में अपनी बात रखने के साथ-साथ अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का सीधा अवसर मिलेगा.
'महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का सवाल पूरे देश का विषय'- गीता कोड़ा
गीता कोड़ा ने कहा कि लंबे समय से नीति-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी. महिला आरक्षण के माध्यम से इस दिशा में बड़ा बदलाव संभव होगा, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका मजबूत होगी और समाज के हर वर्ग की महिलाओं को आगे आने का मौका मिलेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को सभी राजनीतिक दलों का समर्थन मिलेगा और यह ध्वनि मत से पारित होगा. उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल किसी एक दल का नहीं, बल्कि पूरे देश का विषय है.
परिसीमन में लोकसभा की 50% सीटें बढ़ने का दावा, कांग्रेस को घेरा
प्रेस वार्ता के दौरान परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस के विरोध को लेकर भाजपा ने कड़े सवाल उठाए. गीता कोड़ा ने दावा किया कि परिसीमन के तहत लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रस्ताव है, जिससे झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों को सीधा लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि सीटों की संख्या बढ़ने से राज्यों और विभिन्न क्षेत्रों को संसद में अधिक प्रतिनिधित्व मिल सकेगा. झारखंड जैसे राज्यों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है, जहां आबादी और क्षेत्रीय जरूरतों के अनुरूप प्रतिनिधित्व का सवाल लंबे समय से उठता रहा है.
कांग्रेस पर लगाया दोहरे राजनीतिक रवैये का आरोप
गीता कोड़ा ने कांग्रेस पर दोहरे राजनीतिक रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि जब पूर्व में परिसीमन के दौरान झारखंड की विधानसभा और लोकसभा सीटों में कमी की बात सामने आई थी, उस समय केंद्र में कांग्रेस ही सत्ता में थी. लेकिन आज जब सीटों की संख्या बढ़ाने की बात हो रही है, तो कांग्रेस इसका विरोध कर रही है. भाजपा ने इसे लेकर कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े किए.
अंत में गीता कोड़ा ने कहा कि महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को राजनीतिक विरोध का माध्यम बनाने के बजाय देशहित में देखा जाना चाहिए. उन्होंने सभी विपक्षी दलों से अपील की कि वे इन प्रस्तावों का समर्थन करें, ताकि महिलाओं को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिल सके और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक मजबूत हो.
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