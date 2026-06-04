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मोदी सरकार के 12 साल का उत्सवः तैयारी में जुटी झारखंड भाजपा

रांचीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी. इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में अपने 12 गौरवशाली वर्ष पूरे कर लिए हैं.

ऐसे में भारतीय जनता पार्टी झारखंड सहित देशभर में इसे उत्सव के रुप में मनाने का निर्णय लिया है. प्रदेश भाजपा द्वारा इस अवसर को "बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के" रूप में मनाने का निर्णय लिया है.

इस पूरे कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए पार्टी ने प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी को प्रदेश समन्वयक बनाया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देशानुसार एवं प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के मार्गदर्शन में बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पूर्ण होने के अवसर पर, 5 जून से 21 जून, 2026 तक कार्यक्रम की रूपरेखा और उसके क्रियान्वयन का खाका तैयार कर लिया गया है.

BJP की बैठक में मौजूद नेता और कार्यकर्ता (ETV Bharat)

नरेन्द्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले हैं- अमर बाउरी

इस कार्यक्रम के राज्य समन्वयक सह प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाऊरी ने बताया कि यह अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ निरंतर प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दे रहे हैं. 7 जून, 2026 को नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एनडीए सरकार के ऐतिहासिक उपलब्धियों से परिपूर्ण 12 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं. अगामी दिनों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक निरंतर निर्वाचित रहने वाले प्रधानमंत्री बनेंगे और जनसेवा के अपने सार्वजनिक जीवन में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित करेंगे.

प्रदेश महामंत्री ने बताया कि इस अवसर को खास बनाने के लिए झारखंड भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ेगी. विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को "एक पेड़ मां के नाम अभियान" के अंतर्गत प्रत्येक मंडल में वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा. वहीं 11 जून को मीडिया संवाद के तहत प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू दुमका में एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी रांची में मोदी सरकार के "बारह साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के" पूर्ण होने के अवसर पर 12 वर्षों में हुए विकास एवं परिवर्तन पर विचार-विमर्श करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे.