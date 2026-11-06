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मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर झारखंड में मचा सियासी घमासान, भाजपा ने सीएम से की बर्खास्त करने की मांग

मंत्री इरफान अंसारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर सियासत तेज हो गई है. प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की हे. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि देश में बांग्लादेश और नेपाल जैसे आंदोलन और सत्ता परिवर्तन की धमकी देने वाले इरफान अंसारी पर अविलंब एफआईआर कर कठोर कानूनी करवाई की जाए.

भाजपा प्रवक्ता संदीप वर्मा ने कहा कि मंत्री इरफान अंसारी का वह बयान जिसमें उन्होंने बांग्लादेश और नेपाल के आंदोलन की तुलना भारत में जेन जी के आंदोलन से कर रहे हैं और धमकी भरे लहजे में बोल रहे हैं कि राहुल गांधी रोक कर रखे हैं, नहीं तो यहां भी बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात होंगे.उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी के इस बयान के बाद एक बार फिर कांग्रेस और कांग्रेसियों का चरित्र सामने आ गया है. उन्होंने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि जहां ये जीत जाते हैं वहां चुनाव आयोग ठीक है, लेकिन जहां वे हारते हैं वहां धमकाते हैं, लेकिन वो यह नहीं समझ रहे हैं कि जनता सब देख रही है.