मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर झारखंड में मचा सियासी घमासान, भाजपा ने सीएम से की बर्खास्त करने की मांग
झारखंड भाजपा ने सीएम हेमंत सोरेन से मंत्री इरफान अंसारी को बर्खास्त करने की मांग की है. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा
Published : November 6, 2026 at 4:26 PM IST
रांची: मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर सियासत तेज हो गई है. प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की हे. भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि देश में बांग्लादेश और नेपाल जैसे आंदोलन और सत्ता परिवर्तन की धमकी देने वाले इरफान अंसारी पर अविलंब एफआईआर कर कठोर कानूनी करवाई की जाए.
भाजपा प्रवक्ता संदीप वर्मा ने कहा कि मंत्री इरफान अंसारी का वह बयान जिसमें उन्होंने बांग्लादेश और नेपाल के आंदोलन की तुलना भारत में जेन जी के आंदोलन से कर रहे हैं और धमकी भरे लहजे में बोल रहे हैं कि राहुल गांधी रोक कर रखे हैं, नहीं तो यहां भी बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात होंगे.उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी के इस बयान के बाद एक बार फिर कांग्रेस और कांग्रेसियों का चरित्र सामने आ गया है. उन्होंने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि जहां ये जीत जाते हैं वहां चुनाव आयोग ठीक है, लेकिन जहां वे हारते हैं वहां धमकाते हैं, लेकिन वो यह नहीं समझ रहे हैं कि जनता सब देख रही है.
आखिर क्या कहा है मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने
डॉ. इरफान अंसारी के विवादास्पद बयान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है. भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार इरफान अंसारी को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है. इरफान अंसारी ने पिछले दिनों कहा था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय रहते नहीं संभले और लोगों की आवाज व अधिकारों को दबाया गया, तो भारत में भी बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात पैदा हो सकते हैं.
उन्होंने दावा किया कि देश में 40 लाख युवा और छात्र सड़कों पर उतरने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी उन्हें रोके हुए हैं और उनके एक इशारे पर स्थिति बदल सकती है. उन्होंने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की मांग की है और कहा कि ऐसा होने पर देश शांत हो जाएगा.
बहरहाल, विवादित बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले इरफान अंसारी एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं और उनके बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है.
ये भी पढ़ें-
स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी की राहुल गांधी से गुहार- बिहार को भाजपा के अत्याचार से बचाइए
अगर बाबूलाल मरांडी में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो भाजपा छोड़ देंः डॉ इरफान अंसारी
मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार से की सरना धर्म कोड लागू करने की मांग, जंतर-मंतर पर धरने की दी चेतावनी