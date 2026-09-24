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संवैधानिक प्रावधानों की याद दिलाते हुए भाजपा ने सीएम हेमंत से की पूर्ण मंत्रिपरिषद गठन की मांग, झामुमो ने दिया ये जवाब

भाजपा प्रवक्ता शोभा यादव, झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय व कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति. ( कोलाज इमेज-ईटीवी भारत )