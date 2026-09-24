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संवैधानिक प्रावधानों की याद दिलाते हुए भाजपा ने सीएम हेमंत से की पूर्ण मंत्रिपरिषद गठन की मांग, झामुमो ने दिया ये जवाब

हेमंत कैबिनेट में दो मंत्री पद खाली रहने का मामला बीजेपी की ओर से उठाया जा रहा है. रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार

Vacant posts in Hemant cabinet
भाजपा प्रवक्ता शोभा यादव, झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय व कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति. (कोलाज इमेज-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 24, 2026 at 6:14 PM IST

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रांची: भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई ने पुराने दिनों की याद दिलाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कैबिनेट की खाली पड़ी दो मंत्री पदों को शीघ्र भरने की मांग की है. इसके साथ-साथ राज्य में महिला आयोग, JPSC सहित अन्य आवश्यक बोर्ड-निगम की खाली पदों को भरने की मांग की है. इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा नेताओं को थोड़ा सब्र रखने और दुख की घड़ी में राजनीति नहीं करने की की सलाह दी है.

झामुमो और सीएम हेमंत को जवाब देना चाहिए-शोभा यादव

झारखंड भाजपा की प्रवक्ता शोभा यादव ने कहा कि जब राज्य में 2014 से 2019 तक भाजपा नीत रघुवर दास की सरकार थी, तब यही झामुमो, कांग्रेस और राजद के लोग बार-बार राजभवन(अब लोकभवन) जाकर राज्यपाल से कैबिनेट में एक मंत्री पद खाली रहने को संविधान विरोधी बताने से नहीं चूकते थे.

बीजेपी प्रवक्ता का बयान (ईटीवी भारत)

शोभा यादव कहती हैं कि अब हेमंत सोरेन को जवाब देना चाहिए कि राज्य में रामदास सोरेन के निधन के बाद मंत्री पद एक वर्ष से ज्यादा समय से खाली क्यों है और अब सुदिव्य कुमार सोनू के निधन से खाली मंत्री पद को क्यों नहीं भर रहे हैं. उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि क्या यह असंवैधानिक नहीं है. भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता ने इसके साथ-साथ वर्षों से महिला आयोग का अध्यक्ष पद खाली रहने, जुलाई से JPSC जैसे महत्वपूर्ण आयोग अध्यक्ष विहीन होने को लेकर भी सवाल उठाया.

कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति व झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

खाली पदों को लेकर निर्णय JMM को लेना है-सोनाल शांति

हेमंत कैबिनेट की दो सीट खाली रहने के सवाल पर झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता सोनाल शांति कहते हैं कि दोनों सीटें झामुमो के कोटे की हैं. अब उन्हें तय करना है कि कब और किसे मंत्री बनाते हैं. जहां तक कांग्रेस के मत की बात है तो हम चाहते हैं कि मंत्रिपरिषद जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री पर भी विभागों का ज्यादा भार हो गया है.

दुख के समय में राजनीति न करें भाजपा के नेता-मनोज पांडेय

भाजपा की ओर से संवैधानिक प्रावधान का हवाला देकर मंत्रिपरिषद की सभी सीटों को भरने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि अभी हाल ही में हमने एक कैबिनेट सहयोगी को खोया है. यह दुख का समय है. ऐसे में इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि भाजपा को अगर राजनीति ही करनी है तो चंदा चोरी, एसआईआर और अन्य मुद्दे भी हैं. उन्होंने माना कि मुख्यमंत्री पर काम का बोझ ज्यादा है और समय आने पर मंत्रिपरिषद का विस्तार भी मुख्यमंत्री कर देंगे.

सीएम सहित अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं झारखंड में

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट में ज्यादा से ज्यादा 12 सदस्य ( 01 मुख्यमंत्री+11मंत्री) हो सकते हैं. 15 अगस्त 2025 को रामदास सोरेन के निधन के बाद से राज्य के मंत्रिपरिषद में कुल 11 सदस्य थे, फिर इसी महीने में 06 सितंबर को राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शहरी विकास, कला एवं संस्कृति, खेलकूद -युवा मामले और पर्यटन विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन के बाद मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या सीएम सहित 10 हो गई है.वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कैबिनेट में चमरा लिंडा, योगेंद्र प्रसाद, हफीजुल हसन अंसारी, दीपक बिरुआ, राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडेय सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, डॉ. इरफान अंसारी और संजय प्रसाद यादव मंत्री हैं.

क्या है मंत्रिपरिषद को लेकर संवैधानिक प्रावधान?

किसी राज्य की मंत्रिपरिषद या कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है. यह संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provision)91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 में स्पष्ट किया गया है.

इसके द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 (खंड 1A) में यह प्रावधान जोड़ा गया था कि राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी. इसी में न्यूनतम संख्या का प्रावधान भी है. इसी संशोधन के तहत यह भी तय किया गया कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी (यानी न्यूनतम 12 मंत्री होना अनिवार्य है).

समय और राजनीति के हिसाब से फैसले लेते हैं हेमंत

झारखंड में 2019 से लगातार महागठबंधन की सरकार है. 2019 से 2026 तक के बीच कई मंत्रियों का निधन कार्यकाल के दौरान ही हो गया, फिर हुए उपचुनाव में हर बार मुख्यमंत्री और झामुमो सुप्रीमो हेमंत सोरेन का स्टैंड एक जैसा नहीं रहा. मंत्री हाजी हुसैन अंसारी और मंत्री जगरनाथ महतो के निधन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाजी हुसैन के बेटे हफीजुल हसन और जगरनाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को मंत्री पद की शपथ दिलाकर उपचुनाव में दोनों को झामुमो का उम्मीदवार बना मैदान में उतारा था, लेकिन मंत्री रामदास सोरेन के आकस्मिक निधन के बाद हेमंत सोरेन ने उनके पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन को मंत्री नहीं बनाया, लेकिन उन्हें उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार बनाया.

ऐसे में अब कयास यह लगाया जा रहा है कि जब सुदिव्य कुमार सोनू की आकस्मिक निधन के बाद सीएम की रणनीति क्या रहेगी. क्या आनेवाले दिनों में उनकी पत्नी श्वेता को गिरिडीह विधानसभा उपचुनाव में उतारने से पहले उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी. इस विषय पर कयासों का दौर राज्य की राजनीति में जारी है. इस मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का कहना है कि इस पर अंतिम फैसला पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेना है.

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