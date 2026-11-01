गम्हरिया थाना दुष्कर्म मामला: बीजेपी ने एसपी से की निष्पक्ष जांच की मांग, पूर्व सांसद बोली- महिला फ्रेंडली हो सभी थाने
सरायकेला के गम्हरिया थाना में दुष्कर्म मामले को लेकर बीजेपी ने एसपी से निष्पक्ष जांच की मांग की है.
Published : November 1, 2026 at 4:39 PM IST
सरायकेला: जिले के गम्हरिया थाना परिसर में एक महिला के साथ कथित दुष्कर्म का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. इस घटना को लेकर बीजेपी ने कड़ा रुख अपनाते हुए रविवार को पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए सरायकेला एसपी मनोज स्वर्गियारी ने खुद गम्हरिया थाना पहुंचकर जांच की कमान संभाली. बीजेपी प्रदेश कमेटी के निर्देश पर जिलाध्यक्ष हरेकृष्ण प्रधान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसपी को मांग पत्र सौंपा.
थाने के भीतर सुरक्षित नहीं महिला: गीता कोड़ा
पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि झारखंड में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है. सरकार मंईयां सम्मान योजना का प्रचार करती है जबकि थाने के भीतर ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं. भाजपा ने मांग की है कि मामले का 3 महीने के भीतर स्पीडी ट्रायल होना चाहिए. साथ ही आरोपी पुलिसकर्मी को 3 दिनों में बर्खास्त किया जाए और थानों में महिला पुलिसकर्मियों की चौबीसों घंटे तैनाती सुनिश्चित की जाए.
जांच में नहीं बरती जाएगी कोताही: एसपी
दूसरी ओर, गम्हरिया थाना पहुंचे एसपी मनोज स्वर्गियारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ अनुसंधान की समीक्षा की. मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी ने साफ किया कि जांच में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी. उन्होंने बताया कि आरोपी पुलिस पदाधिकारी को निलंबित किया जा चुका है. पुलिस वैज्ञानिक और भौतिक साक्ष्य जुटा रही है, जिसके आधार पर आगे कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
मजबूत होगी थानों में सुरक्षा व्यवस्था
वहीं प्राथमिकी में देरी के सवाल पर एसपी ने कहा कि शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है. इसके साथ ही उन्होंने थानों की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने और प्रशासनिक सुधार के ठोस कदम उठाने का भी भरोसा दिलाया है.
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