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गम्हरिया थाना दुष्कर्म मामला: बीजेपी ने एसपी से की निष्पक्ष जांच की मांग, पूर्व सांसद बोली- महिला फ्रेंडली हो सभी थाने

एसपी को ज्ञापन सौंपते बीजेपी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता ( Etv Bharat )

सरायकेला: जिले के गम्हरिया थाना परिसर में एक महिला के साथ कथित दुष्कर्म का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. इस घटना को लेकर बीजेपी ने कड़ा रुख अपनाते हुए रविवार को पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए सरायकेला एसपी मनोज स्वर्गियारी ने खुद गम्हरिया थाना पहुंचकर जांच की कमान संभाली. ​बीजेपी प्रदेश कमेटी के निर्देश पर जिलाध्यक्ष हरेकृष्ण प्रधान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसपी को मांग पत्र सौंपा.

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