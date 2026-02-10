ETV Bharat / state

झारखंड बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव में हर बूथ पर सीसीटीवी लगाने की रखी मांग, निर्वाचन आयोग को सौंपा ज्ञापन

झारखंड बीजेपी ने निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन देकर हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की मांग की है.

State Election Commission, Jharkhand
राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 10, 2026 at 8:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: नगर निकाय चुनाव में हर मतदान केंद्र पर सीसीटीवी लगाने की मांग को लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा. बीजेपी नेता सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग पहुंचे इस शिष्टमंडल ने सचिव राधेश्याम प्रसाद को इस दौरान ज्ञापन सौंपकर निकाय चुनाव में सभी बूथों पर सीसीटीवी लगवाने का आग्रह किया.

सीसीटीवी फुटेज एक साल तक रहे संरक्षित

जानकारी देते हुए बीजेपी नेता सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार इस बार बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर आमदा है और इस बात की पूरी आशंका है कि सरकार के इशारे पर उनके समर्थक बैलेट पेपर को लूटेंगे या मत पत्र में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान छापेंगे. प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की है कि सीसीटीवी की फुटेज को एक साल तक संरक्षित किया जाए ताकि गड़बड़ी करने पर न्यायालय में उसको साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके.

जानकारी देते हुए बीजेपी नेता सुधीर श्रीवास्तव (Etv Bharat)

23 फरवरी को झारखंड के 48 नगर निकायों में मतदान

आगामी 23 फरवरी को राज्य के सभी 48 नगर निकायों में मतदान सुबह सात बजे से होगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने इस चुनाव के लिए राज्य के 1087 वार्डों में 4304 मतदान केंद्र बनाए हैं. वहीं बीजेपी को आशंका है कि सीसीटीवी नहीं रहने से स्वच्छ एवं निष्पक्ष मतदान नहीं होगा.

बीजेपी को बूथ पर कब्जा करने की आशंका

सुधीर श्रीवास्तव कहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सभी बूथों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे तो निकाय चुनाव में क्यों नहीं कैमरा लग सकता है? यदि कैमरा नहीं लगाया जाता है तो इससे सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाएगी कि वो बूथ पर कब्जा करने का प्रयास कर सकती है. कैमरा लगने से यह भी फायदा होगा कि जो असामाजिक तत्व, बूथ के अंदर या बाहर रहेंगे वो भी चिन्हित होंगे और न्यायालय में जब मामला आएगा तो वो सीसीटीवी फुटेज काम आएगा.

ये भी पढ़ें- झारखंड नगर निकाय चुनाव: मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के मेयर प्रत्याशियों के पास कितनी है संपत्ति? जानने के लिए पढ़ें खबर

रांची मेयर चुनाव: झामुमो ने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को दी चुनाव से हटने की सलाह, जेएमएम समर्थित प्रत्याशी को समर्थन देने की अपील

मानगो नगर निगम चुनाव: कांग्रेस नेता जेबा खान पर गिरी गाज, पार्टी से किया गया निलंबित

TAGGED:

हर बूथ पर सीसीटीवी की मांग
CCTV CAMERAS AT EVERY BOOTH
JHARKHAND MUNICIPAL ELECTION
झारखंड में नगर निकाय चुनाव
BJP DEMANDS INSTALLATION OF CCTV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.