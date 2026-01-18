ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री के दावोस दौरे पर भाजपा का तंज, कहा- विभागीय मंत्री को बिहार छोड़ उद्योग लाने स्विट्जरलैंड गए हैं हेमंत सोरेन!

भाजपा नेता अमित मंडल ( Etv Bharat )