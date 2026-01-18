मुख्यमंत्री के दावोस दौरे पर भाजपा का तंज, कहा- विभागीय मंत्री को बिहार छोड़ उद्योग लाने स्विट्जरलैंड गए हैं हेमंत सोरेन!

मुख्यमंत्री के दावोस दौरे पर भाजपा का तंज, कहा- विभागीय मंत्री को बिहार छोड़ उद्योग लाने स्विट्जरलैंड गए हैं हेमंत सोरेन!
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दावोस दौरे पर गयी सरकार की टीम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है.
Published : January 18, 2026 at 5:06 PM IST
रांची: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, विधायक कल्पना सोरेन और उच्चस्थ अधिकारियों का दल स्विट्जरलैंड की यात्रा पर हैं. इसको लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजी लगातार जारी है.
राज्य की मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री की दावोस यात्रा पर तंज कसा है. पार्टी प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल ने कहा कि पूर्व की तरह इस बार भी अपने उद्योग मंत्री को झारखंड नहीं, बिहार में छोड़कर हेमंत सोरेन दावोस गए हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि उद्योग मंत्री के बिना कैसे राज्य में विदेश से उद्योग-धंधे को झारखंड लाया जाएगा.
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक अमित मंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अपनी पत्नी के साथ दावोस गए हैं. यह सिर्फ सरकारी खर्च पर घूमने-फिरने, मौज मस्ती से ज्यादा कुछ नहीं है. भाजपा नेता ने स्पष्ट किया कि सीएम हेमंत सोरेन ने पहले ही कह दिया है कि यहां के युवा मुर्गा, गाय का पालन करें.
'जब उद्योग मंत्री को साथ ले ही नहीं जाते तो उन्हें मंत्री बनाया ही क्यों'
झारखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल ने कहा कि इससे पहले भी निवेश के लिए मुख्यमंत्री, अपने अधिकारियों की टीम के साथ विदेश यात्रा पर स्पेन और स्वीडन की यात्रा पर गए थे, उस समय भी राज्य के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव को अपने साथ नहीं ले गए थे. ऐसे में अब सवाल उठता है कि अगर उद्योग मंत्री को कहीं ले जाया ही नहीं जा रहा तो उन्हें उद्योग मंत्री बनाया ही क्यों गया है?
प्रधानमंत्री अकेले क्यों घूमते हैं विदेश- अनिता यादव
भाजपा प्रवक्ता और पूर्व विधायक अमित मंडल के बयान पर राजद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. पार्टी नेता अनिता यादव ने कहा कि भाजपा नेताओं के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है. जो प्रवक्ता यह बयान दे रहे हैं कि राज्य के उद्योग मंत्री के दावोस नहीं जाने पर बयानबाजी कर रहे हैं. उन्हें यह बताना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं तो अकेले ही क्यों जाते हैं.
