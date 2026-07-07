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भाजपा कोर कमेटी की बैठक: विधि-व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ आंदोलन की बनी रुपरेखा

रांची में झारखंड भाजपा कोर कमेटी की बैठक ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड में विधि व्यवस्था की लचर स्थिति, जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी सहित विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करेगी. मंगलवार शाम भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया.

करीब तीन घंटे तक चली इस बैठक में राज्य की वर्तमान स्थिति के अलावा सांगठनिक विषयों पर भी लंबी चर्चा हुई. बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के अलावा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, राज्यसभा सांसद सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र कुमार राय एवं दिनेशानंद गोस्वामी, प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही, प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा, अमर कुमार बाउरी एवं मनोज सिंह आदि उपस्थित रहे.

विधि व्यवस्था के अलावा सांगठनिक कामकाज पर चर्चा

भाजपा कोर कमेटी की मासिक बैठक में हुई चर्चा की जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने कहा कि पार्टी की इस बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की अकर्मण्यता के कारण पूरे प्रदेश की चरमराई विधि व्यवस्था पर गंभीर चर्चा हुई.