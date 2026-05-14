हेमंत सरकार के खिलाफ जनहित के मुद्दे पर आंदोलन तेज करेगी भाजपा, कोर कमेटी की बैठक में लिया निर्णय
रांची में भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई.
Published : May 14, 2026 at 10:50 PM IST
रांचीः हेमंत सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने के उद्देश्य से आज गुरुवार देर शाम प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई. प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में यह बैठक हुई.
करीब दो घंटे तक चली इस बैठक में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने वर्तमान राजनीतिक स्थिति के साथ-साथ राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया. बैठक की जानकारी देते हुए बीजेपी नेता अमर कुमार बाउरी ने कहा कि शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी की बैठक बुलाई गयी है. इस बैठक में कोर कमेटी में लिए गए निर्णय से अवगत कराया जाएगा और इसे जमीनी स्तर पर उतारने का काम किया जाएगा.
एसआईआर सहित विभिन्न विषयों पर कोर कमेटी में हुई चर्चा
प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में हुई भाजपा कोर कमेटी की बैठक में एसआईआर सहित विभिन्न विषयों पर मंत्रणा होती रही. बैठक की जानकारी देते हुए भाजपा नेता अमर कुमार बाउरी ने कहा कि समसामयिक विषयों के साथ-साथ एसआईआर को लेकर भी चर्चा हुई है. हम लोग राज्य सरकार पर नजर रख रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी बैठक कर अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, ऐसे में हमारी भी इस पर नजर है. एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाने की हर कोशिश को नाकाम किया जाएगा इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं.
उन्होंने कहा कि पार्टी ने तय किया है कि किसानों के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया है. क्योंकि जिस तरह से ओलावृष्टि से परेशान किसान को ठगा गया है और उन्हें 3200रु. धान के समर्थन मूल्य देने की बात कही गई थी वह यह सरकार नहीं दे पाई. इसी तरह से ओलावृष्टि के कारण फसल नष्ट हुआ है किसानों को मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए था. मातृशक्ति वंदन अधिनियम हो या बिजली पानी की समस्या हो या जमीन म्युटेशन इन तमाम मुद्दों को लेकर राज्य स्तरीय आंदोलन पार्टी ने छेड़ने का निर्णय लिया है.
इस बैठक में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, सांसद दीपक प्रकाश, प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही, प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा, अमर कुमार बाउरी, मनोज सिंह, पूर्व विधायक अनंत ओझा आदि उपस्थित रहे.
इसे भी पढ़ें- किसानों के मुद्दों पर गंभीर हुई झारखंड बीजेपी! 15 से 20 मई तक प्रखंड मुख्यालयों में धरना का ऐलान
इसे भी पढ़ें- बिजली-पानी संकट पर भाजपा का हल्ला बोल, समाहरणालय के सामने घड़ा लेकर पहुंचीं महिलाएं
इसे भी पढ़ें- महंगाई और गैस सिलेंडर की किल्लत पर जेएमएम का आंदोलन, भाजपा ने बताया सियासी नौटंकी