ETV Bharat / state

हेमंत सरकार के खिलाफ जनहित के मुद्दे पर आंदोलन तेज करेगी भाजपा, कोर कमेटी की बैठक में लिया निर्णय

रांचीः हेमंत सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने के उद्देश्य से आज गुरुवार देर शाम प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई. प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में यह बैठक हुई.

करीब दो घंटे तक चली इस बैठक में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने वर्तमान राजनीतिक स्थिति के साथ-साथ राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया. बैठक की जानकारी देते हुए बीजेपी नेता अमर कुमार बाउरी ने कहा कि शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी की बैठक बुलाई गयी है. इस बैठक में कोर कमेटी में लिए गए निर्णय से अवगत कराया जाएगा और इसे जमीनी स्तर पर उतारने का काम किया जाएगा.

बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल आला नेता (ETV Bharat)

एसआईआर सहित विभिन्न विषयों पर कोर कमेटी में हुई चर्चा

प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में हुई भाजपा कोर कमेटी की बैठक में एसआईआर सहित विभिन्न विषयों पर मंत्रणा होती रही. बैठक की जानकारी देते हुए भाजपा नेता अमर कुमार बाउरी ने कहा कि समसामयिक विषयों के साथ-साथ एसआईआर को लेकर भी चर्चा हुई है. हम लोग राज्य सरकार पर नजर रख रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी बैठक कर अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, ऐसे में हमारी भी इस पर नजर है. एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाने की हर कोशिश को नाकाम किया जाएगा इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं.