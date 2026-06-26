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हूल दिवस को भव्य रुप में मनाएगी भाजपा, 9 सदस्यीय आयोजन समिति का गठन

रांची: हूल दिवस को भव्य बनाने की दिशा में प्रदेश भाजपा तैयारियों में जुट गई है. इसके तहत प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आयोजन समिति का गठन किया है, जो 30 जून को भोगनाडीह अमर शहीद स्थल पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारी करेगी.

वीर गाथाओं से भरी पड़ी है झारखंड की भूमि

इस संबंध में प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने बताया कि झारखंड के लिए इस तिथि का ऐतिहासिक महत्व है. संथाल परगना और झारखंड की भूमि, क्रांतिकारियों की वीर गाथाओं से भरी पड़ी है. सन् 1855 में 30 जून के ही दिन झारखंड के जनजातीय समुदाय द्वारा हूल क्रांति के अमर शहीद महानायक सिदो-कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका गया था. चांद-भैरव, फूलो-झानो ने भी इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी.

30 जून को हर साल मनाया जाता है हूल दिवस

दमन और शोषण के खिलाफ उलगुलान का यह आदिवासियों का इतिहास आजादी की लड़ाई से पूर्व का है. 30 जून, 1855 को अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी समाज द्वारा फूंका गया यह बिगुल भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम के रुप में जाना जाता है.

भोगनाडीह में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे शीर्ष नेता