महुआ माजी के पुत्र सोमवित माजी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा भाजपा का प्रतिनिधिमंडल, जानें पूरा माजरा

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद को शिकायत पत्र सौंपते भाजपा नेता. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है. प्रत्याशियों के द्वारा जनता को आकर्षित करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं. इन सबके बीच राज्यसभा सांसद और जेएमएम नेत्री महुआ माजी के पुत्र सोमवित माजी पर जनता को प्रलोभित करने का आरोप लगा है. सोमवित माजी रांची नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 18 से पार्षद के लिए खड़े हैं. सोमवित माजी के खिलाफ लिखित शिकायत करने मंगलवार को सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में भाजपा का प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचा.

प्रमाण के तौर पर आयोग को वीडियो क्लिप सौंपा

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद को लिखित शिकायत करते हुए भाजपा नेता सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि रांची नगर निगम में वार्ड नंबर 18 से डॉ. महुआ माजी के सुपुत्र सोमवित माजी चुनाव लड़ रहे हैं. भाजपा नेता का आरोप है कि एक सभा में जिसमें सोमवित माजी का फोटो लगा है वहां सोमवित माजी के समर्थन में मतदान करने लिए तीन हजार रुपये प्रति वोट की घोषणा की गई है. उस घोषणा का वीडियो पेन ड्राइव में आयोग को उपलब्ध कराया गया है.

भाजपा नेता सुधीर श्रीवास्तव का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

राज्य निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग