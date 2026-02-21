ETV Bharat / state

प्रदेश भाजपा की निर्वाचन आयोग और पुलिस प्रशासन से अपील, निष्पक्ष और भयमुक्त हो नगर निकाय चुनाव

रांची: प्रदेश भाजपा ने नगर निकाय चुनाव में हिंसा की आशंका जताते हुए निर्वाचन आयोग और पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने का आग्रह किया है. भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों को प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि न्यायालय के सख्त निर्देश और भाजपा के लगातार आंदोलन, धरना प्रदर्शन का परिणाम है कि हेमंत सरकार चुनाव कराने पर विवश हुई है. उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद भी राज्य सरकार ने सत्ता और प्रशासन के दुरूपयोग की मंशा उजागर कर दी है.

सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी रही: आदित्य साहू

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य पुलिस की सुरक्षा में और बैलेट पेपर से चुनाव कराने के निर्णय से यह आशंका और मजबूत हो गई है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव की घोषणा से पहले भी निकाय चुनाव को ईवीएम से कराने की मांग राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग से किया. लेकिन राज्य सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी रही. राज्य सरकार पुलिस प्रशासन को टूल किट के रूप में उपयोग करा रही है.

भाजपा ने राज्य के सभी बूथों पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के तर्ज पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की देख रेख में निकाय चुनाव कराने की मांग की. लेकिन राज्य सरकार के इशारे पर निर्वाचन आयोग ने इस दिशा में पहल नहीं की. उन्होंने कहा कि राज्य के सभी निकाय क्षेत्रों में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ है. भाजपा ने लिखित ज्ञापन सौंपकर इस संबंध में भी मांग की है लेकिन लगता है कि राज्य सरकार निकाय चुनाव में लोकतंत्र का गला घोंटने को तैयार हो गई है.