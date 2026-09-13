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17 सितंबर से शुरू होगा झारखंड बीजेपी का सेवा संकल्प अभियान, बाबूलाल मरांडी ने दी कार्यक्रम की जानकारी

झारखंड बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान की जानकारी दी.

BJP leader Babulal Marandi
बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 13, 2026 at 8:00 PM IST

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गिरिडीह/जामताड़ा/देवघर: बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 17 सितंबर से शुरू होने वाला यह अभियान करीब एक महीने तक चलेगा. इस दौरान पार्टी की ओर से विभिन्न सेवा और जनकल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

कार्यक्रमों के जरिए अलग-अलग वर्गों तक पहुंचने का प्रयास

बाबूलाल मरांडी ने आम लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं से 17 सितंबर को अपने-अपने घरों में दीप जलाने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा और समर्पण के रूप में मनाया जाएगा तथा एक महीने तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के अलग-अलग वर्गों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा.

बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)

जांच एजेंसी छुपा रही कई महत्वपूर्ण तथ्य: बाबूलाल मरांडी

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरांडी ने JSSC मामले को लेकर राज्य सरकार और CID पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसी कई महत्वपूर्ण तथ्यों को सामने नहीं ला रही है और कुछ बातों को छुपाया जा रहा है. उन्होंने मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए इसे CBI को सौंपने की मांग की है.

बाबूलाल मरांडी ने बताया कि युवाओं और अभ्यर्थियों से जुड़े इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए.

17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक कार्यक्रम

वहीं जामताड़ा में प्रदेश प्रवक्ता रणधीर सिंह ने बताया कि 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है. जैसा कि नरेंद्र मोदी देश के लिए बिना छुट्टी लिए 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं. इसी से प्रेरित होकर बीजेपी ने पूरे देश में उनके जन्मदिवस को सेवा संकल्प अभियान के तहत 17 सितंबर से 17 अक्टूबर कार्यक्रम चलाने का फैसला लिया है.

दीया कार्यक्रम से होगी अभियान की शुरुआत

रणधीर सिंह ने कहा कि इस अभियान के पहले दिन की शुरुआत दीया कार्यक्रम के साथ की जाएगी. सभी कार्यकर्ता सभी बूथ के व्यक्तियों के साथ मिलकर मंदिरों में दीये जलाकर उनकी दीर्घायु की कामना की जाएगी.

सेवा संकल्प अभियान कार्यक्रम की जानकारी देते रणधीर सिंह (Etv Bharat)

इसके अलावा रक्तदान शिविर, मरीजों के बीच फल वितरण कार्यक्रम, रंगोली कार्यक्रम, आंगनबाड़ी जाकर बच्चों के साथ मनोरंजन कार्यक्रम से लेकर तरह-तरह का कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. कुछ कार्यक्रम जिला स्तर पर, कुछ प्रदेश स्तर पर तथा कुछ कार्यक्रम केंद्र स्तर पर कार्यकर्ताओं द्वारा किए जाएंगे.

देवघर में PM का जन्मदिन खास मनाने की तैयारी

PM नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर भाजपा ने देवघर में तैयारियां तेज कर दी हैं. देवघर जिला भाजपा इकाई की ओर से प्रधानमंत्री के जन्मदिन को खास बनाने के लिए महीने भर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी की जा रही है. पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारियों से भी अवगत करा दिया है.

केंद्र सरकार की योजनाओं का लोगों को मिला लाभ: नारायण दास

पूर्व विधायक नारायण दास ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि 2014 से केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिला है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को आम लोगों के साथ खुशियां साझा करते हुए मनाया जाएगा.

देवघर में पीएम मोदी के जन्मदिन की तैयारी (Etv Bharat)

बाबा धाम में बनेगी PM की आकृति

पूर्व विधायक ने बताया कि देवघर की धार्मिक पहचान को देखते हुए बीजेपी ने बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर से जुड़े विशेष आयोजन की भी तैयारियों को अंजाम दिया है. नारायण दास ने बताया कि 17 सितंबर को बैद्यनाथ धाम मंदिर में नरेंद्र मोदी की आकृति बनाकर भाजपा कार्यकर्ता उनकी पूजा अर्चना करेंगे.

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