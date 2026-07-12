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स्किल डेवलपमेंट मिशन में फर्जी बैंक गारंटी और करोड़ों के भुगतान का आरोप, भाजपा ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की

झारखंड बीजेपी ने सरकार पर स्किल डेवलपमेंट मिशन में गड़बड़ी का आरोप लगाया है. बीजेपी का कहना है ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को भुगतान किया गया है.

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भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 12, 2026 at 5:48 PM IST

3 Min Read
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रांची: झारखंड भाजपा ने राज्य सरकार के कौशल विकास मिशन (स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी) में कथित अनियमितताओं और फर्जी बैंक गारंटी मामले को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. रविवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने दावा किया कि ब्लैकलिस्ट की गई कंपनियों को नियमों की अनदेखी कर सूची से हटाया गया. उन्हें करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया और बाद में दोबारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया. भाजपा ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

ब्लैकलिस्ट के बावजूद किया गया भुगतान

प्रेस वार्ता के दौरान अजय साह ने कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कहा कि अगस्त 2024 में तत्कालीन मिशन निदेशक ने स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी छह कंपनियों को फर्जी बैंक गारंटी देने का दोषी मानते हुए अगस्त 2026 तक के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया था. उनके अनुसार, इसके बावजूद अक्टूबर 2024 में तत्कालीन मिशन डायरेक्टर शैलेंद्र लाल ने इन कंपनियों को "लोकहित" का हवाला देते हुए ब्लैकलिस्ट की सूची से बाहर कर दिया और भुगतान का आदेश जारी कर दिया.

मीडिया से बात करते बीजेपी प्रवक्ता (ETV BHARAT)

भाजपा का आरोप है कि इसी अवधि में विभाग की ओर से इन कंपनियों को स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों के नाम पर लगभग 55 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. अजय साह ने कहा कि यदि कंपनियां फर्जी बैंक गारंटी देने की दोषी थीं और पहले से ब्लैकलिस्ट थीं, तो उन्हें भुगतान करने का निर्णय किन परिस्थितियों में लिया गया, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

अजय साह ने आगे कहा कि अगस्त 2025 में फर्जी बैंक गारंटी मामले में तत्कालीन अधिकारी विनय चौबे के जेल जाने के बाद शैलेंद्र लाल ने उन्हीं कंपनियों को फिर से ब्लैकलिस्ट कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि करीब दस महीने तक कंपनियों को ब्लैकलिस्ट से बाहर रखकर करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया और बाद में उन्हें फिर से काली सूची में डाल दिया गया.

भाजपा ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग

भाजपा का दावा है कि इन कंपनियों की ब्लैकलिस्ट अवधि अगस्त 2026 में समाप्त हो रही है और सरकार उन्हें दोबारा भुगतान करने की तैयारी कर रही है. भाजपा प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि जब फर्जी बैंक गारंटी मामले में एक विभाग के सचिव विनय चौबे के खिलाफ कार्रवाई हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा तो श्रम विभाग के तत्कालीन और वर्तमान जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई.

उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में शैलेंद्र लाल, राजन श्रीवास्तव और विश्वरूप ठाकुर की भूमिका की जांच होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि इन अधिकारियों को मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक प्रभावशाली व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है. भाजपा ने मांग की कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी उसी प्रकार कानूनी कार्रवाई की जाए, जैसी अन्य मामलों में की गई है. पार्टी ने कहा कि सरकारी धन के उपयोग और प्रशासनिक निर्णयों की पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है. प्रेस वार्ता में भाजपा के मीडिया सह-प्रभारी सतीश सिन्हा भी मौजूद रहे.

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