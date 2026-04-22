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पश्चिम बंगाल में दीदी या दादा, झारखंड बॉर्डर से गुजर रहे मतदाता नहीं खोल रहे हैं अपनी जुबान

पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर झारखंड बॉर्डर में हलचल तेज हो गई. बंगाल जा रहे मतदाताओं ने चुनाव के लेकर जानिए क्या कहा.

TMC VS BJP IN BENGAL ELECTION
पश्चिम बंगाल की मतदाता (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 22, 2026 at 4:31 PM IST

3 Min Read
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पाकुड़: पश्चिम बंगाल में दो चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं ने मन ही मन अपना उम्मीदवार चुनने और सरकार बनाने का फैसला कर लिया है. टीएमसी की सरकार बनेगी या बीजेपी की, इसको लेकर झारखंड-बंगाल बॉर्डर पर ईटीवी भारत संवाददाता ने लोगों से बातचीत की. हालांकि इस दौरान बंगाल के मतदाता चुनावी माहौल पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए.

झारखंड-बंगाल बॉर्डर को प्रशासन ने किया सील

पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है. झारखंड के पाकुड़ और साहिबगंज जिले से सटे इलाके को प्रशासन ने सील कर दिया है. आने-जाने वाले वाहनों की सघन जांच हो रही है. बंगाल में 2011 से ममता बनर्जी की सरकार है. भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बंगाल में अपनी सरकार बनाने के लिए पुरजोर ताकत लगा दी है. वहीं टीएमसी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है.

मतदान को लेकर जानकारी देते बंगाल के मतदाता (ईटीवी भारत)

पूर्व के चुनावों में हो चुकी हैं कई घटनाएं

पश्चिम बंगाल में पूर्व में हुए चुनाव के दौरान मारपीट, हंगामा, तोड़फोड़, आगजनी, हत्या, बमबाजी, फायरिंग जैसी घटनाए घटी हैं. लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने इन सारी घटनाओं को देखते हुए निष्पक्ष, भयमुक्त और पारदर्शी तरीके से मतदान कराए जाने को लेकर अतिरिक्त केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति की है. केंद्रीय बलों द्वारा इलाकों में गश्त लगाने के साथ-साथ मतदाताओं को इस बात का विश्वास भी दिला रहे हैं कि वे निडर होके अपने घरों से निकले और भयमुक्त वातावरण में मतदान करें. केंद्रीय बलों के दावे के बाद लोगो में यह आस जगी है कि वे अपने मत के अधिकार का प्रयोग स्वेच्छा से कर सकेंगे.

23 और 29 अप्रैल को बंगाल में है मतदान

झारखंड बंगाल बॉर्डर में अपने घर को जा रहे बंगाल के मतदाओं ने कहा कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर होगी. वहीं कुछ टीएमसी की सरकार फिर से बनने की बात कही. पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है और 4 मई को मतों की गिनती होगी. मतों की गणना के बाद यह तय हो जाएगा कि दीदी फिर से सत्ता का कमान संभालेगी या बीजेपी का उदय होगा.ेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेे

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