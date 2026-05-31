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झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा शुरू, रांची समेत 94 केंद्रों पर 45 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल

रांची: झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (JCECEB) द्वारा आयोजित झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 रविवार को राज्यभर के 94 परीक्षा केंद्रों पर शुरू हो गई. परीक्षा में 45 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए हैं. राजधानी रांची में सबसे अधिक 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे.

दोपहर 12 बजे तक चलेगी परीक्षा

परीक्षा को लेकर प्रशासन और परीक्षा पर्षद की तैयारियां मुकम्मल दिखीं. बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए आयोजित यह प्रवेश परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू हुई, जो दोपहर 12 बजे तक चलेगी. अभ्यर्थियों को सुबह 9 बजे तक परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था. परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड और वैध फोटो पहचान पत्र अनिवार्य किया गया. निर्धारित समय के बाद पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया.

झारखंड में वर्तमान में 136 बीएड कॉलेज संचालित हैं, जिनमें सरकारी और निजी संस्थान शामिल हैं. परीक्षा परिणाम के आधार पर ही इन कॉलेजों में नामांकन प्रक्रिया पूरी की जाएगी. पूरे झारखंड में बीएड की करीब 13,600 सीटों पर दाखिले के लिए 45 हजार से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं.

परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े अभ्यर्थी (ETV BHARAT)

रांची के 30 केंद्रों पर परीक्षा

राजधानी रांची में मारवाड़ी कॉलेज, रांची कॉलेज, गोस्सनर कॉलेज, डोरंडा कॉलेज, निर्मला कॉलेज, संत जेवियर्स कॉलेज, योगदा सत्संग महाविद्यालय समेत विभिन्न शिक्षण संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है. रांची में बनाए गए 30 केंद्रों पर हजारों अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे. परीक्षा के दौरान केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. केंद्राधीक्षकों, वीक्षकों और उड़नदस्ता दल को भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ताकि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न हो सके.

रांची के अलावा कई जिलों में परीक्षा केंद्र

राज्यभर में रांची के अलावा धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू, हजारीबाग और चाईबासा सहित विभिन्न जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा के सफल संचालन के लिए सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया गया है. सभी केंद्रों पर निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था की गई है.

प्रवेश परीक्षा 100 अंकों की