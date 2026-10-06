बिजली उत्पादन में झारखंड बना आत्मनिर्भर, जरेडा निदेशक ने गिनाए गेतलसूद फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के फायदे, अब चांडिल डैम पर नजर
गेतलसूद फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के शुरू होने से बिजली उत्पादन में झारखंड आत्मनिर्भर बन गया है. रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह
Published : October 6, 2026 at 2:57 PM IST
रांचीः रांची के गेतलसूद डैम पर निर्मित 100 मेगावाट क्षमता वाले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से फुल लोड उत्पादन गांधी जयंती के दिन से शुरु हो गया है. इससे पहले 29 अगस्त को 50 मेगावाट उत्पादन शुरू हुआ था. इस प्लांट का निर्माण केंद्र सरकार के उपक्रम सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी सेकी की मॉनिटरिंग में एलएंडटी कंपनी ने किया है. इसके निर्माण में करीब 488 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं. इसमें वित्तीय सहायता के तौर पर विश्व बैंक की ओर से कुल लागत की 50 प्रतिशत राशि यानी करीब 244 करोड़ रुपए दिए गए हैं.
फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की खासियत और फायदे
झारखंड रिन्यूवेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी जरेडा के निदेशक केके वर्मा ने इसकी खासियत और फायदे गिनाए. उनके मुताबिक इस प्लांट को सिकिदरी के इरबा ग्रिड से जोड़ा गया है. इस प्लांट से सुबह 6:00 बजे से 3:00 बजे तक बिजली मिलेगी. इसकी वजह से दिन के वक्त पड़ने वाले पावर लोड से राहत मिलेगी. साथ ही दिन के वक्त थर्मल पावर पर निर्भरता कम होगी. सबसे अच्छी बात ये है कि करीब 172 हेक्टेयर में पानी पर इतना विशाल सोलर प्लांट स्थापित करते वक्त किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ.
झारखंड में बिजली की जरूरत का लेखा-जोखा
जरेडा के निदेशक केके वर्मा के मुताबिक रांची में हर दिन 400 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है. पूरे राज्य में पीक-आवर यानी शाम 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक करीब 2,300 मेगावाट बिजली की दरकार होती है. वहीं दिन के वक्त करीब 1,200 मेगावाट की जरूरत पड़ती है. खास बात है कि थर्मल पावर की तुलना में सोलर पावर की कीमत आधी हो जाती है. थर्मल पावर की कीमत प्रति यूनिट 6 रुपए , जबकि सोलर की 3 रुपए से 3 .30 रुपए प्रति यूनिट है.
बिजली उत्पादन में झारखंड बना आत्मनिर्भर
सबसे खास बात है कि बिजली उत्पादन के मामले में झारखंड आत्मनिर्भर बन चुका है. यहां से करीब 680 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड के जरिए दूसरे राज्यों में जा रही है. इनमें जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु समेत कई राज्य शामिल हैं. हर माह राज्य को 300 से 1,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं. रामगढ़ के पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की दो यूनिट से 1600 मेगावाट उत्पादन शुरु हो चुका है. इसके अलावा तेनुघाट थर्मल पावर प्लांट से 380 मेगावाट उत्पादन हो रहा है. साथ ही डीवीसी और एनटीपीसी के संयंत्रों से राज्य को बिजली मिलती है. इस कड़ी में गेतलसूद का सोलर पावर प्लांट भी जुड़ गया है.
जरेडा के निदेशक ने बताया कि अब चांडिल डैम पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित करने की दिशा में पहल शुरु की गई है. यहां करीब 600 मेगावाट क्षमता का प्लांट स्थापित किया जाना है. उन्होंने कहा कि 100 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए करीब 500 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ती है. लिहाजा, जमीन अधिग्रहण एक बड़ी चुनौती होती है. इसलिए राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित करने पर जोर दे रही है.
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