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बिजली उत्पादन में झारखंड बना आत्मनिर्भर, जरेडा निदेशक ने गिनाए गेतलसूद फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के फायदे, अब चांडिल डैम पर नजर

रांची के गेतलसूद डैम में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः रांची के गेतलसूद डैम पर निर्मित 100 मेगावाट क्षमता वाले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से फुल लोड उत्पादन गांधी जयंती के दिन से शुरु हो गया है. इससे पहले 29 अगस्त को 50 मेगावाट उत्पादन शुरू हुआ था. इस प्लांट का निर्माण केंद्र सरकार के उपक्रम सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी सेकी की मॉनिटरिंग में एलएंडटी कंपनी ने किया है. इसके निर्माण में करीब 488 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं. इसमें वित्तीय सहायता के तौर पर विश्व बैंक की ओर से कुल लागत की 50 प्रतिशत राशि यानी करीब 244 करोड़ रुपए दिए गए हैं.