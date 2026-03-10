जंगल से करघे तक तसर रेशम की यात्रा: झारखंड बना देश का सबसे बड़ा उत्पादक, लाखों परिवारों की बढ़ी आजीविका
झारखंड तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है. इससे लाखों परिवारों की आजीविका चलती है.
रांची: झारखंड के जंगलों में अर्जुन, आसन और साल के पेड़ों के बीच पनपने वाला तसर रेशम आज राज्य की पहचान बन चुका है. प्राकृतिक वातावरण में तैयार होने वाला यह रेशम न केवल अपनी खास बनावट और मजबूती के लिए जाना जाता है, बल्कि लाखों ग्रामीण और जनजातीय परिवारों की आजीविका का आधार भी बन गया है. देश में तसर रेशम उत्पादन में झारखंड पहले स्थान पर है और कुल उत्पादन का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है.
तसर रेशम दरअसल एन्थेरिया मायलिटा (Antheraea mylitta) नामक कीट के कोकून से तैयार होता है. यह कीट जंगलों में पाए जाने वाले अर्जुन, आसन और साल के पेड़ों की पत्तियों पर पाला जाता है. प्राकृतिक वातावरण में होने वाली यह प्रक्रिया तसर को अन्य रेशम से अलग पहचान देती है. यही वजह है कि इसे टिकाऊ, प्राकृतिक और विशिष्ट बनावट वाला रेशम माना जाता है.
ऐसे बनता है तसर रेशम
तसर रेशम की यात्रा जंगलों से शुरू होकर करघों तक पहुंचती है. सबसे पहले किसानों द्वारा पेड़ों पर तसर के कीड़ों का पालन किया जाता है. लगभग एक महीने तक ये कीड़े पत्तियां खाकर बढ़ते हैं और फिर अपने चारों ओर कोकून बना लेते हैं. इस कोकून को सावधानी से एकत्र किया जाता है और धूप या भाप की मदद से सुखाया जाता है, ताकि अंदर मौजूद कीट नष्ट हो जाए और रेशम के धागे की गुणवत्ता बनी रहे.
इसके बाद कोकून को गर्म पानी में पकाकर रीलिंग प्रक्रिया के माध्यम से महीन धागा निकाला जाता है. यही धागा आगे चलकर कताई और बुनाई के जरिए साड़ियों, दुपट्टों, सूट और अन्य परिधानों में बदल जाता है. भागलपुरी सिल्क और तसर साड़ियों की पहचान इसी प्रक्रिया से जुड़ी हुई है.
झारखंड में तेजी से बढ़ा उत्पादन
झारखंड में तसर रेशम उत्पादन लगातार बढ़ रहा है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में 1121.77 मीट्रिक टन तसर रेशम का उत्पादन हुआ था, जो 2024-25 में बढ़कर 1356 मीट्रिक टन तक पहुंच गया. राज्य में लगभग डेढ़ लाख किसान प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रेशम उत्पादन से जुड़े हुए हैं. एक किसान परिवार को एक फसल से औसतन 40 से 50 हजार रुपये तक की आय हो जाती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है.
रेशम मुख्य रूप से चार प्रकार का होता है तसर, एरी, मुलबरी और मुगा. इनमें तसर रेशम का उत्पादन झारखंड में सबसे अधिक होता है. यही कारण है कि देश में तसर उत्पादन के मामले में झारखंड अग्रणी राज्य बन चुका है.
सरकार चला रही कई योजनाएं
राज्य सरकार भी रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है. उद्योग विभाग के अंतर्गत संचालित रेशम निदेशालय की देखरेख में 40 से अधिक परियोजनाएं संचालित हो रही हैं. इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को रेशम नर्सरी, सिल्कवर्म पालन, युवा किसान प्रशिक्षण और व्यावसायिक उत्पादन के लिए सहायता दी जा रही है.
हस्तशिल्प निदेशक आकांक्षा रंजन के अनुसार किसानों को उपकरण, प्रशिक्षण और वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है. आधुनिक तकनीक से उत्पादन बढ़ाने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं. हर साल लगभग 60 प्रशिक्षुओं को एक वर्ष का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे आधुनिक पद्धति अपनाकर उत्पादन को बढ़ा सकें.
इसके अलावा किसानों और स्वयं सहायता समूहों को बाजार से जोड़ने की भी पहल की जा रही है. वर्ष 2023-24 में 33 समूहों को बाजार से लिंकेज उपलब्ध कराया गया, जबकि कई समूहों को लूम और अन्य आवश्यक उपकरण प्रदान किए गए. कोकून चढ़ाई, रंगाई और डिजाइन से जुड़ी ट्रेनिंग भी दी जा रही है.
50 हजार से अधिक बुनकर परिवारों को मिल रहा रोजगार
रेशम उत्पादन का असर केवल किसानों तक सीमित नहीं है. राज्य में करीब 50 हजार बुनकर परिवार तसर आधारित वस्त्र निर्माण से जुड़े हुए हैं. पहले जहां अधिकांश रेशमी कपड़े बाहर से आते थे, वहीं अब स्थानीय स्तर पर ही उत्पादन बढ़ने लगा है. इससे गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं और कारीगरों को स्थायी काम मिल रहा है.
झारक्राफ्ट दिला रहा बाजार
झारखंड सरकार की संस्था झारक्राफ्ट तसर और हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रही है. देशभर में झारक्राफ्ट के 14 एंपोरियम संचालित हैं, जहां राज्य के रेशम उत्पादों की बिक्री होती है. इसके माध्यम से कारीगरों और किसानों को बेहतर बाजार और उचित कीमत मिल रही है.
देश और विदेश में बढ़ रही मांग
झारखंड रेशम विकास संस्थान की शोध पदाधिकारी मोहसिना खातून बताती हैं कि देश में तसर उत्पादन में झारखंड अग्रणी है और यहां के जंगलों का प्राकृतिक वातावरण इसकी गुणवत्ता को खास बनाता है. कोकून तैयार होने के बाद उन्हें कॉमन फैसिलिटी सेंटर में भेजा जाता है, जहां से धागा तैयार कर बुनकरों तक पहुंचाया जाता है.
उनके अनुसार इस पूरी प्रक्रिया से बड़ी संख्या में महिलाएं भी स्वावलंबी बन रही हैं. बुनकर इन धागों से साड़ी, सलवार-सूट और अन्य परिधान तैयार करते हैं, जिनकी मांग देश के कई राज्यों के साथ-साथ विदेशों में भी है. बेहतर गुणवत्ता और प्राकृतिक बनावट के कारण झारखंड का तसर रेशम फैशन उद्योग में भी अपनी अलग पहचान बना रहा है.
इस तरह जंगलों में शुरू होने वाली तसर रेशम की यह यात्रा आज झारखंड की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण रोजगार और राज्य की पहचान को नई ऊंचाई दे रही है.
