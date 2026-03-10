ETV Bharat / state

जंगल से करघे तक तसर रेशम की यात्रा: झारखंड बना देश का सबसे बड़ा उत्पादक, लाखों परिवारों की बढ़ी आजीविका

रांची: झारखंड के जंगलों में अर्जुन, आसन और साल के पेड़ों के बीच पनपने वाला तसर रेशम आज राज्य की पहचान बन चुका है. प्राकृतिक वातावरण में तैयार होने वाला यह रेशम न केवल अपनी खास बनावट और मजबूती के लिए जाना जाता है, बल्कि लाखों ग्रामीण और जनजातीय परिवारों की आजीविका का आधार भी बन गया है. देश में तसर रेशम उत्पादन में झारखंड पहले स्थान पर है और कुल उत्पादन का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है.

तसर रेशम दरअसल एन्थेरिया मायलिटा (Antheraea mylitta) नामक कीट के कोकून से तैयार होता है. यह कीट जंगलों में पाए जाने वाले अर्जुन, आसन और साल के पेड़ों की पत्तियों पर पाला जाता है. प्राकृतिक वातावरण में होने वाली यह प्रक्रिया तसर को अन्य रेशम से अलग पहचान देती है. यही वजह है कि इसे टिकाऊ, प्राकृतिक और विशिष्ट बनावट वाला रेशम माना जाता है.

ऐसे बनता है तसर रेशम

तसर रेशम की यात्रा जंगलों से शुरू होकर करघों तक पहुंचती है. सबसे पहले किसानों द्वारा पेड़ों पर तसर के कीड़ों का पालन किया जाता है. लगभग एक महीने तक ये कीड़े पत्तियां खाकर बढ़ते हैं और फिर अपने चारों ओर कोकून बना लेते हैं. इस कोकून को सावधानी से एकत्र किया जाता है और धूप या भाप की मदद से सुखाया जाता है, ताकि अंदर मौजूद कीट नष्ट हो जाए और रेशम के धागे की गुणवत्ता बनी रहे.

इसके बाद कोकून को गर्म पानी में पकाकर रीलिंग प्रक्रिया के माध्यम से महीन धागा निकाला जाता है. यही धागा आगे चलकर कताई और बुनाई के जरिए साड़ियों, दुपट्टों, सूट और अन्य परिधानों में बदल जाता है. भागलपुरी सिल्क और तसर साड़ियों की पहचान इसी प्रक्रिया से जुड़ी हुई है.

झारखंड में तेजी से बढ़ा उत्पादन

झारखंड में तसर रेशम उत्पादन लगातार बढ़ रहा है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में 1121.77 मीट्रिक टन तसर रेशम का उत्पादन हुआ था, जो 2024-25 में बढ़कर 1356 मीट्रिक टन तक पहुंच गया. राज्य में लगभग डेढ़ लाख किसान प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रेशम उत्पादन से जुड़े हुए हैं. एक किसान परिवार को एक फसल से औसतन 40 से 50 हजार रुपये तक की आय हो जाती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है.

रेशम मुख्य रूप से चार प्रकार का होता है तसर, एरी, मुलबरी और मुगा. इनमें तसर रेशम का उत्पादन झारखंड में सबसे अधिक होता है. यही कारण है कि देश में तसर उत्पादन के मामले में झारखंड अग्रणी राज्य बन चुका है.

सरकार चला रही कई योजनाएं

राज्य सरकार भी रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है. उद्योग विभाग के अंतर्गत संचालित रेशम निदेशालय की देखरेख में 40 से अधिक परियोजनाएं संचालित हो रही हैं. इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को रेशम नर्सरी, सिल्कवर्म पालन, युवा किसान प्रशिक्षण और व्यावसायिक उत्पादन के लिए सहायता दी जा रही है.