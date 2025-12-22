ETV Bharat / state

राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल में झारखंड का दबदबा! अंडर-17 में खिताब और अंडर-14 में उपविजेता बनकर रचा इतिहास

रांचीः झारखंड ने राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची की मेजबानी में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता (एसजीएफआई) का भव्य समापन सोमवार को बीआईटी मेसरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फुटबॉल मैदान में हुआ.

इस प्रतियोगिता में अंडर-17 बालिका वर्ग में झारखंड ने चैंपियन बनकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया. जबकि अंडर-14 बालिका वर्ग में झारखंड की टीम उपविजेता रही. 18 से 22 दिसंबर 2025 तक चली इस पांच दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर के राज्यों और इकाइयों की शत-प्रतिशत भागीदारी दर्ज की गई, जो अपने आपमें एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. समापन समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉ. मधुकांत पाठक रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में बीआईटी मेसरा के इंचार्ज स्पोर्ट्स महेंद्र कुमार उपस्थित रहे.

रांची में राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल के मैच (ETV Bharat)

प्रतियोगिता के परिणाम

अंडर-14 बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने झारखंड को ट्राई ब्रेकर पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से पराजित कर चैंपियन का खिताब जीता. झारखंड उपविजेता रहा, जबकि केरल ने बिहार को 3-2 से हराकर सेकंड रनर-अप का स्थान हासिल किया. इस वर्ग में स्वर्णी कुमारी (झारखंड) को मैच ऑफ द टूर्नामेंट, निधि (हरियाणा) को वूमेन ऑफ द मैच और सोनी कुमारी (झारखंड) को बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार मिला.