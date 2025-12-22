राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल में झारखंड का दबदबा! अंडर-17 में खिताब और अंडर-14 में उपविजेता बनकर रचा इतिहास
69वीं राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड का दबदबा देखने को मिला.
Published : December 22, 2025 at 9:47 PM IST
रांचीः झारखंड ने राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची की मेजबानी में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता (एसजीएफआई) का भव्य समापन सोमवार को बीआईटी मेसरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फुटबॉल मैदान में हुआ.
इस प्रतियोगिता में अंडर-17 बालिका वर्ग में झारखंड ने चैंपियन बनकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया. जबकि अंडर-14 बालिका वर्ग में झारखंड की टीम उपविजेता रही. 18 से 22 दिसंबर 2025 तक चली इस पांच दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर के राज्यों और इकाइयों की शत-प्रतिशत भागीदारी दर्ज की गई, जो अपने आपमें एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. समापन समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉ. मधुकांत पाठक रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में बीआईटी मेसरा के इंचार्ज स्पोर्ट्स महेंद्र कुमार उपस्थित रहे.
प्रतियोगिता के परिणाम
अंडर-14 बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने झारखंड को ट्राई ब्रेकर पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से पराजित कर चैंपियन का खिताब जीता. झारखंड उपविजेता रहा, जबकि केरल ने बिहार को 3-2 से हराकर सेकंड रनर-अप का स्थान हासिल किया. इस वर्ग में स्वर्णी कुमारी (झारखंड) को मैच ऑफ द टूर्नामेंट, निधि (हरियाणा) को वूमेन ऑफ द मैच और सोनी कुमारी (झारखंड) को बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार मिला.
अंडर-17 बालिका वर्ग के फाइनल में झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए केरल को 4-0 से हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. केरल उपविजेता रहा, जबकि गुजरात ने मेघालय को 2-0 से हराकर सेकंड रनर-अप का स्थान पाया. इस वर्ग में आयशा मिरहाना (केरल) को मैच ऑफ द टूर्नामेंट, दीपिका कुमारी (झारखंड) को वूमेन ऑफ द मैच और प्रीति तिग्गा (झारखंड) को बेस्ट गोलकीपर चुना गया.
इस आयोजन की सफलता पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, परियोजना निदेशक शशि रंजन, प्रशासी पदाधिकारी सच्चिदानंद द्विवेदी तिग्गा सहित राज्य खेल कोषांग के सदस्यों ने विजेता और उपविजेता टीमों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
