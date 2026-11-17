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राष्ट्रीय विद्यालय फुटबॉल में झारखंड बना चैंपियन, फाइनल में दिल्ली को 1-0 से हराया

झारखंड की अंडर-14 बालक फुटबॉल टीम ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड की अंडर-14 बालक फुटबॉल टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य को बड़ी उपलब्धि दिलाई है. 70वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता (SGFI) 2026-27 में झारखंड ने चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया.

मध्य प्रदेश के छतरपुर में मंगलवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में झारखंड ने दिल्ली को 1-0 से पराजित कर खिताबी ट्रॉफी अपने नाम कर ली. इस जीत के साथ ही झारखंड के स्कूली खेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया.