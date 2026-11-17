राष्ट्रीय विद्यालय फुटबॉल में झारखंड बना चैंपियन, फाइनल में दिल्ली को 1-0 से हराया
राष्ट्रीय विद्यालय फुटबॉल में झारखंड दिल्ली को हराकर चैंपियन बन गया है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 17, 2026 at 5:48 PM IST
रांचीः झारखंड की अंडर-14 बालक फुटबॉल टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य को बड़ी उपलब्धि दिलाई है. 70वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता (SGFI) 2026-27 में झारखंड ने चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया.
मध्य प्रदेश के छतरपुर में मंगलवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में झारखंड ने दिल्ली को 1-0 से पराजित कर खिताबी ट्रॉफी अपने नाम कर ली. इस जीत के साथ ही झारखंड के स्कूली खेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया.
फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला. झारखंड की ओर से कप्तान आदित्य तिर्की ने शानदार खेल दिखाते हुए निर्णायक गोल किया, उनके इस गोल ने टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई. इसके बाद झारखंड के खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल और अनुशासन का परिचय देते हुए दिल्ली को बराबरी का मौका नहीं दिया. निर्धारित खेल के अंत तक झारखंड की बढ़त कायम रही और टीम ने राष्ट्रीय चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया.
पूरी प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने खेल कौशल, अनुशासन और टीम भावना का परिचय दिया. कप्तान आदित्य तिर्की ने न सिर्फ फाइनल में निर्णायक भूमिका निभाई, बल्कि अपनी कप्तानी से टीम को खिताबी मुकाबले तक पहुंचाने में भी अहम योगदान दिया. टीम की इस सफलता में कोच अभिजीत मंडल और मैनेजर जितेंद्र कच्छप का महत्वपूर्ण योगदान रहा. उनके मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान बेहतर प्रदर्शन किया और फाइनल में भी अपनी श्रेष्ठता साबित की.
मुख्यमंत्री ने दी खिलाड़ियों को बधाई
झारखंड की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, परियोजना निदेशक शशि रंजन, प्रशासी पदाधिकारी मनोज कुमार और राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और टीम प्रबंधन को बधाई दी है. उन्होंने इसे पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय बताते हुए खिलाड़ियों के प्रदर्शन, अनुशासन और टीम भावना की सराहना की.
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