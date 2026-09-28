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हड़ताल टलने के बाद खुल गए बैंक, कर्मचारी यूनियन को उम्मीद - मांगें पूरी होंगी

खुल गए बैंक ( Etv Bharat )

रांची : आज से तीन दिवसीय प्रस्तावित बैंक हड़ताल स्थगित होते ही बैंकों में कामकाज सामान्य रूप से शुरू हो गया. रविवार देर रात पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था सहित विभिन्न लंबित मांगों को लेकर 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित बैंकों की तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी गई है.