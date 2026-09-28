हड़ताल टलने के बाद खुल गए बैंक, कर्मचारी यूनियन को उम्मीद - मांगें पूरी होंगी
हड़ताल वापस लेने के बाद देश भर के बैंक खुल गए. कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि उनकी मांगें मान ली जाएंगी. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा.
Published : September 28, 2026 at 12:35 PM IST
रांची : आज से तीन दिवसीय प्रस्तावित बैंक हड़ताल स्थगित होते ही बैंकों में कामकाज सामान्य रूप से शुरू हो गया. रविवार देर रात पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था सहित विभिन्न लंबित मांगों को लेकर 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित बैंकों की तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी गई है.
बैंक यूनियनों के शीर्ष संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) के बीच रविवार देर रात हुई बैठक में विभिन्न मुद्दों पर आगे की प्रक्रिया को लेकर सहमति बनने के बाद प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है.
हड़ताल स्थगित होने के बाद आज सोमवार से बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से शुरू हो गई है. इससे बैंक ग्राहकों को राहत मिली है. हड़ताल के कारण चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट, शाखा स्तर पर नकद निकासी सहित विभिन्न बैंकिंग सेवाओं के प्रभावित होने की आशंका थी, जो फिलहाल टल गई है.
जानकारी के मुताबिक, बैठक में बनी सहमति के अनुसार, शेष शनिवारों को अवकाश घोषित करने के मुद्दे पर आईबीए और यूएफबीयू की एक संयुक्त उच्चस्तरीय समिति का तत्काल गठन किया जाएगा. समिति सभी संभावित विकल्पों पर विचार करेगी, संबंधित पक्षों से चर्चा करेगी और सभी हितधारकों, विशेषकर बैंक ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए समाधान तलाशेगी.
गौरतलब है कि बैंक यूनियनों ने 11 सितंबर को एक दिवसीय हड़ताल के बाद 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का कार्यक्रम घोषित किया था. रविवार देर रात हुई वार्ता में बनी सहमति के बाद प्रस्तावित हड़ताल को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है.
बैंक कर्मियों की मांग पर वार्ता में इन प्रमुख बिंदुओं पर बनी सहमति
- पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था : सभी शनिवारों को अवकाश घोषित करने के मुद्दे पर आईबीए और यूएफबीयू की संयुक्त उच्चस्तरीय समिति का तत्काल गठन किया जाएगा. समिति सभी संभावित विकल्पों पर विचार कर संबंधित पक्षों से चर्चा करेगी तथा ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए समाधान तलाशेगी.
- पीएलआई योजना : स्केल-IV और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए पीएलआई योजना में आवश्यक संशोधन के संबंध में आईबीए के साथ चर्चा शुरू की जाएगी. इसके बाद संबंधित मुद्दों पर विचार करते हुए सरकार के समक्ष आवश्यक प्रस्ताव रखने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
- लंबित मुद्दों पर वार्ता : 8 मार्च 2024 के मिनट्स में दर्ज शेष मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी रहेगी.
झारखंड ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव नितेश कुमार मिश्रा ने बताया कि बैंक कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर संगठन लगातार संघर्ष और वार्ता के माध्यम से अपनी बात मजबूती से रखता रहा है. तीन दिवसीय हड़ताल का निर्णय भी कर्मचारियों की जायज मांगों और लंबित मुद्दों के समाधान के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से लिया गया था. रविवार देर रात आईबीए और यूएफबीयू के बीच हुई वार्ता में महत्वपूर्ण मुद्दों पर आगे की प्रक्रिया को लेकर सहमति बनने के बाद हड़ताल को फिलहाल स्थगित किया गया है.
उन्होंने कहा कि पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था, पीएलआई सहित अन्य लंबित मुद्दों के समाधान की दिशा में अब होने वाली वार्ता महत्वपूर्ण होगी. उच्चस्तरीय समिति के माध्यम से इन मुद्दों पर होने वाली प्रगति पर संगठन लगातार नजर रखेगा तथा कर्मचारियों के हितों से जुड़े विषयों के समाधान के लिए अपनी भूमिका पूरी मजबूती से निभाता रहेगा.
उन्होंने कहा कि हड़ताल स्थगित होना कर्मचारियों की मांगों के समाप्त होने का संकेत नहीं है अभी विभिन्न मुद्दों पर आगे की वार्ता और विचार की प्रक्रिया होनी है. कर्मचारियों की जायज मांगों का ठोस और संतोषजनक समाधान होना आवश्यक है. आगे की वार्ता में होने वाली प्रगति और परिस्थितियों के आधार पर संगठन अपनी अगली रणनीति तय करेगा.
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