झारखंड में बंद का मिलाजुला असर, सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में आदिवासी संगठनों ने जताया विरोध

रांची: आदिवासी नेता और पड़हा राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा 17 जनवरी 2026 को बुलाए गए झारखंड बंद का अब असर समाप्त हो चुका है. शनिवार शाम तक अधिकांश जिलों में स्थिति सामान्य हो गई, सड़कें खुल गईं और आवागमन बहाल हो गया. झारखंड बंद के दौरान खूंटी, सरायकेला-खरसावां और कुछ अन्य क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव पड़ा, जबकि राज्य के कई हिस्सों में इसका असर न्यूनतम या नगण्य रहा.

हत्या की पृष्ठभूमि

7 जनवरी 2026 को खूंटी जिला के जमुआदाग (जमुवादाग) के पास आदिवासी नेता सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. सोमा मुंडा एदेल सांगा पड़हा राजा (22 या 56 गांवों के पारंपरिक प्रमुख) थे, जो अबुआ झारखंड पार्टी से जुड़े थे और 2024 विधानसभा चुनाव में खूंटी सीट से उम्मीदवार रह चुके थे. पुलिस के अनुसार, हत्या का मुख्य कारण जमीन विवाद था. जियारप्पा गांव में करीब 3.16 एकड़ जमीन पर पारंपरिक मेला (पढ़ा जात्रा मेला) होता था, जिसे बेचने की कोशिश के खिलाफ सोमा मुंडा ने विरोध किया था. नवंबर में जमीन समतल करने और सीमा चिन्ह हटाने के बाद साजिश रची गई. पुलिस ने 13-14 जनवरी तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन संगठनों का आरोप है कि मुख्य शूटर और साजिशकर्ता अभी फरार हैं.

बंद का आह्वान और मांगें

आदिवासी संगठनों (जिनमें 20-35 से अधिक संगठन शामिल थे) ने मुख्य आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, फास्ट-ट्रैक कोर्ट में मुकदमा, पीड़ित परिवार को 5 करोड़ रुपये मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और सोमा मुंडा द्वारा संचालित स्कूल के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी लेने की मांग की. आदिवासी संगठनों ने इसे जमीन, जंगल, जल की रक्षा के संघर्ष को कुचलने की सुनियोजित साजिश और आदिवासी अधिकारों पर हमला बताया. इससे पहले 8 जनवरी को खूंटी बंद और 16 जनवरी को कुछ जगहों पर मशाल जुलूस निकाले गए थे.

खूंटी में बंद का सबसे अधिक असर

खूंटी जिला में बंद का व्यापक प्रभाव पड़ा. शनिवार सुबह से प्रदर्शनकारियों ने मुख्य मार्गों, एनएच और शहर के चौराहों पर टायर जलाकर जाम लगाया. खूंटी शहर में दुकानें-प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहे, बाजार ठप हो गया. हुटार चौक, अल्बर्ट एक्का चौक (रांची में भी जाम), तोरपा, मारचा, कर्रा, रनिया आदि इलाकों में सड़क जाम से वाहनों की लंबी कतारें लगीं. यात्री वाहन और बस सेवाएं प्रभावित हुईं. पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर सड़कें खुलवाईं.

अन्य प्रभावित जिलों में स्थिति

सरायकेला-खरसावांः यहां पर बंद के कारण जनजीवन ठप रहा. नोवामुंडी समेत कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर विरोध किया. बस स्टैंड से बसें नहीं चलीं, जिससे राहगीरों को परेशानी हुई.