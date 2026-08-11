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झारखंड के कई जिलों में बंद का मिलाजुला असर! 'लाठीचार्ज' के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन

छात्रों पर 'लाठीचार्ज' के विरोध में बीजेपी के झारखंड बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला है.

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झारखंड बंद के दौरान टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 11, 2026 at 2:47 PM IST

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Updated : August 11, 2026 at 4:09 PM IST

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हजारीबाग/जमशेदपुर/रामगढ़/गढ़वा/बोकारो/देवघर/पाकुड़/जामताड़ा/धनबाद: JPSC-JSSC एवं भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ विधानसभा घेराव के दरमियान अभ्यर्थियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में भाजपा ने झारखंड बंद बुलाया है. लगभग सभी जिलों में मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है. प्रतिष्ठानों के मालिकों ने खुद ही अपनी दुकान बंद रखी. इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

विभिन्न प्रतिष्ठानों को बंद कराते हुए दिखे बीजेपी कार्यकर्ता

हजारीबाग में बीजेपी द्वारा झारखंड बंद का व्यापक असर देखने को मिला. भाजपा कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर देखे जा रहे हैं. जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ता विभिन्न प्रतिष्ठानों को बंद कराते हुए देखे गए.

'लाठीचार्ज' के विरोध में झारखंड बंद

जमशेदपुर में भाजपा द्वारा झारखंड बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला है. छात्रों पर हुए 'लाठीचार्ज' का विरोध करते हुए भाजपा कार्यकर्ता ने कई दुकानों को बंद करवाया.

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जमशेदपुर में टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन (Etv Bharat)

बीजेपी का शहर में जोरदार प्रदर्शन

रामगढ़ में छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर बीजेपी नेता एवं कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया. प्रोटेस्ट के दौरान कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक समेत शहर के कई प्रमुख स्थानों पर सड़क जाम कर विरोध जताया. सड़क जाम होने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

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झारखंड बंद के दौरान यातायात को व्यवस्थित करती पुलिस (Etv Bharat)

गढ़वा में देखने को मिला बंद का असर

JPSC-JSSC में 'धांधली' को लेकर झारखंड भाजपा द्वारा झारखंड बंद को लेकर गढ़वा में भी इसका असर देखने को मिला. सुबह से शहर के रंका मोड़ घंटा घर के पास बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर चौक को जाम कर दिया.

बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच नोकझोंक

विधानसभा धेराव के दौरान छात्रों पर 'लाठीचार्ज' के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे. इस दौरान पुलिस भी भारी तादाद में सुरक्षा को लेकर तैनात रही. इस दरमियान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से भी नोकझोंक देखी गई.

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लाठीचार्ज के विरोध में लामबंद बीजेपी कार्यकर्ता (Etv Bharat)

सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी

बीजेपी के आह्वान पर झारखंड बंद को सफल बनाने के लिए पूरे झारखंड में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे. उन्होंने आम लोगों से बंद को समर्थन देने की अपील की. देवघर में भाजपा कार्यकर्ता विभिन्न चौक-चौराहों पर एकजुट होकर झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए.

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देवघर में झारखंड बंद के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता (Etv Bharat)

पाकुड़ में भाजपा कार्यकर्ता गिरफ्तार

पाकुड़ में झारखंड बंद को सफल बनाने के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार हुए सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को नगर थाना में रखा गया है. बीजेपी जिला उपाध्यक्ष हिसाबी राय ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन राज्य सरकार की पुलिस छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है.

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पाकुड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी (Etv Bharat)

रांची में सोमवार को विधानसभा घेराव के दौरान 'लाठीचार्ज' के खिलाफ जामताड़ा में झारखंड बंद का मिला जुला असर देखा गया. भाजपा कार्यकर्ता बंद के समर्थन में उतरे और बाजार को बंद कराया. बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक सड़क पर उतरे और नारेबाजी करते हुए बाजार को बंद कराया.

राजगंज-रांची मुख्य मार्ग जामकर करके किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

JPSC परीक्षा में कथित धांधली के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर 'लाठीचार्ज' के खिलाफ भाजपा ने झारखंड बंद का आह्वान किया. बंद का असर धनबाद में भी देखने को मिला. शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर बंद को सफल बनाने में जुटे हैं. बैंक मोड़ इलाके में कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों दुकानों को बंद कराया जबकि मेडिकल स्टोर और दूसरी आवश्यक सेवाओं को बंद से बाहर रखा गया.

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शोरूम बंद कराते बीजेपी कार्यकर्ता (Etv Bharat)

वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजगंज-रांची मुख्य मार्ग को जाम कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. सड़क पर कार्यकर्ताओं के उतरने से मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई.

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Last Updated : August 11, 2026 at 4:09 PM IST

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