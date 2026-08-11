हजारीबाग में भाजपा का बंद बेअसर! पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के खुले रहे प्रतिष्ठान, लोगों ने उठाए सवाल
हजारीबाग बंद के दौरान शहर में अजीब नजारा दिखा. जिस पार्टी की ओर से बंद का आह्वान किया गया था उन्हीं के प्रतिष्ठान खुले रहे.
Published : August 11, 2026 at 6:43 PM IST
हजारीबाग: भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज झारखंड बंद का आह्वान किया गया था. हजारीबाग में भी भाजपाइयों ने बंद बुलाया था. खुद भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे और दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद कराया, लेकिन कई भाजपा नेताओं और कार्यकर्ता के प्रतिष्ठान बंद के दौरान भी खुले रखे. एक ओर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह ने अपने प्रतिष्ठान को खुला रखा तो दूसरी ओर भाजपा सांसद प्रतिनिधि विनोद झुनझुनवाला ने भी अपना प्रतिष्ठान खुला रखा. यही नहीं बड़ी बाजार में देबू जैन का भी प्रतिष्ठान खुला रहा. अब इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं.
मंगलवार की सुबह भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के साथ शहर के चौक-चौराहों पर प्रतिष्ठान बंद कराते देखे गए, तो दूसरी ओर अपना प्रतिष्ठान खुला रखा. भाजपा नेता विवेकानंद सिंह के प्रतिष्ठान में ग्राहक भी नजर आए. यही नहीं विवेकानंद सिंह अपने प्रतिष्ठान में व्यवसाय करते हुए भी देखे गए. वहीं हजारीबाग सांसद प्रतिनिधि विनोद झुनझुनवाला का अन्नदा चौक स्थित प्रतिष्ठान भी खुला रहा. उनके प्रतिष्ठान में भी लोगों की भीड़ देखने को मिली. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देबू जैन का वीर वस्त्रालय नामक दुकान भी खुला रहा.
ऐसे में लोगों ने कहा कि भाजपा नेताओं ने एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा वाला कृत्य किया है. लोगों ने कहा कि प्रदेश भाजपा की ओर से झारखंड बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन हजारीबाग में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ही अपने संगठन के आदेश की अवहेलना की. स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बड़े व्यवसायी हैं इस कारण अपने प्रतिष्ठानों को खुला रखा और छोटे व्यवसायियों को डरा-धमका कर उनकी दुकानें बंद करा दी.
जब इस बाबत भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह से बात की गई तो उन्होंने बड़े ही चुटकुले अंदाज में कहा कि साफ-सफाई के लिए प्रतिष्ठान खोला गया था. क्योंकि देर रात पार्टी ने बंद का ऐलान किया था. जब साफ सफाई के लिए प्रतिष्ठा खोला गया तो ग्राहक भी दुकान में आ गए. उन्होंने कहा कि साफ-सफाई के बाद प्रतिष्ठान बंद कर दिया गया है.
दरअसल, भारतीय जनता पार्टी ने रांची में हुए छात्रों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के विरोध में झारखंड बंद का ऐलान किया था. हजारीबाग में भी भाजपा के कार्यकर्ता मंगलवार सुबह बैनर-पोस्टर और झंडा के साथ सड़कों पर उतरे और विभिन्न प्रतिष्ठानों को बंद कराया. यही नहीं कुछ देर तक शहर में बंद का माहौल भी देखने को मिला, लेकिन समय गुजरने के साथ ही प्रतिष्ठान खुलने लगे.
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