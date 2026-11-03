झारखंड में होंगे राष्ट्रीय स्कूली खेलों के 8 मुकाबले, 5000 से अधिक खिलाड़ी दिखाएंगे दम
झारखंड को SGFI के आठ राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता के आयोजन की मेजबानी मिली है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 3, 2026 at 8:30 PM IST
रांचीः झारखंड को 70वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता (SGFI) सत्र 2026-27 के तहत आठ राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी मिली है. सात खेल विधाओं में होने वाली इन प्रतियोगिताओं में देशभर से पांच हजार से अधिक खिलाड़ियों के शामिल होने का अनुमान है.
इस प्रतियोगिताओं का आयोजन नवंबर 2026 से जनवरी 2027 तक अलग-अलग चरणों में किया जाएगा. इसकी तैयारियों को लेकर मंगलवार को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) के कॉन्फ्रेंस हॉल में विभिन्न खेल संघों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक हुई.
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी सह आयोजन सचिव धीरसेन ए. सोरेंग की अध्यक्षता में हुई बैठक में आयोजन स्थलों, खेल सुविधाओं, आधारभूत संरचना, उपकरणों की उपलब्धता और तकनीकी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर चर्चा की गई. साथ ही स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SGFI) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रतियोगिताओं के संचालन और खेल संघों की जिम्मेदारियों को लेकर भी विचार-विमर्श हुआ.
26 नवंबर से शुरू होगा राष्ट्रीय खेलों का सिलसिला
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सबसे पहले 26 से 30 नवंबर तक अंडर-19 बालक-बालिका ताइक्वांडो प्रतियोगिता होगी. इसके बाद 11 से 15 दिसंबर तक अंडर-14 बालिका फुटबॉल और 18 से 22 दिसंबर तक अंडर-17 बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित होगी.
जनवरी में प्रतियोगिताओं का सिलसिला और तेज होगा. 7 से 10 जनवरी तक अंडर-19 बालक-बालिका वुशु और अंडर-14, 17 एवं 19 आयु वर्ग की बालक-बालिका साइक्लिंग प्रतियोगिता होगी. वहीं, 13 से 16 जनवरी तक अंडर-19 बालिका बास्केटबॉल और 13 से 15 जनवरी तक अंडर-19 बालक-बालिका योगासन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी. अंतिम प्रतियोगिता 28 से 31 जनवरी तक अंडर-17 बालक हॉकी की होगी.
चार साल में झारखंड ने जीते 266 पदक
इस बैठक में राष्ट्रीय विद्यालय खेलों में झारखंड के पिछले प्रदर्शन की भी समीक्षा की गई. सत्र 2022-23 से 2025-26 के बीच राज्य के खिलाड़ियों ने कुल 266 पदक हासिल किए हैं. इनमें 77 स्वर्ण, 85 रजत और 104 कांस्य पदक शामिल हैं. आयोजन समिति को उम्मीद है कि राष्ट्रीय स्तर की इन प्रतियोगिताओं से राज्य के खिलाड़ियों को भी बेहतर प्रतिस्पर्धी माहौल मिलेगा.
इस बैठक में झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन, फुटबॉल, ताइक्वांडो, योग, साइक्लिंग, वुशु और हॉकी संघों के प्रतिनिधियों के अलावा JEPC के खेल कोषांग के अधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे.
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