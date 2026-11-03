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झारखंड में होंगे राष्ट्रीय स्कूली खेलों के 8 मुकाबले, 5000 से अधिक खिलाड़ी दिखाएंगे दम

70वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारियों को लेकर बैठक में मौजूद JEPC के पदाधिकारी और विभिन्न खेल संघों के प्रतिनिधि (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड को 70वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता (SGFI) सत्र 2026-27 के तहत आठ राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी मिली है. सात खेल विधाओं में होने वाली इन प्रतियोगिताओं में देशभर से पांच हजार से अधिक खिलाड़ियों के शामिल होने का अनुमान है.

इस प्रतियोगिताओं का आयोजन नवंबर 2026 से जनवरी 2027 तक अलग-अलग चरणों में किया जाएगा. इसकी तैयारियों को लेकर मंगलवार को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) के कॉन्फ्रेंस हॉल में विभिन्न खेल संघों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक हुई.