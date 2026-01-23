ETV Bharat / state

झारखंड में अफगानी नागरिकों की तलाश, जमशेदपुर में पनाह लेने की बात आई थी सामने!

झारखंड एटीएस केंद्रीय एजेंसी की मदद से अफगानी नागरिकों की तलाश कर रही है.

Jharkhand ATS with central agencies searching for Afghan nationals taken refuge in state
झारखंड एटीएस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 23, 2026 at 5:41 PM IST

रांचीः फर्जी पासपोर्ट के आधार पर क्या अभी भी कोई अफगानी नागरिक झारखंड के किसी शहर में पनाह लिए हुए है. इस मामले की जांच तेज गति से चल रही है कि झारखंड एटीएस की टीम केंद्रीय एजेंसी की सहायता से अफगानी नागरिकों का पता लगाने में लगी हुई है. इससे पूर्व जमशेदपुर में हुई छापेमारी में फर्जी पासपोर्ट के आधार पर अफगानी नागरिकों के पनाह लेने की बात सामने आई थी.

तलाश तेज

अफगान नागरिकों के फर्जी पासपोर्ट के आधार पर झारखंड के विभिन्न शहरों में निवास करने की सूचना पर झारखंड एटीएस की टीम अलर्ट मोड पर है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एटीएस की सहायता से जमशेदपुर में छापेमारी भी की थी. झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा ने बताया कि दिल्ली पुलिस के द्वारा एक कांड दर्ज किया गया था, जिसमें एक अफगान नागरिक जो काफी दिनों से भारत में रह रहा था उसके खिलाफ पासपोर्ट एक्ट और दूसरे धाराओं में केस दर्ज किया गया था.

जानकारी देते एटीएस एसपी (ETV Bharat)

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने उसे जमशेदपुर लाया, जहां एटीएस की सहायता से छापेमारी की गई थी. एटीएस मुख्यालय में अफगानी युवक से पूछताछ भी की गई थी. जिसके आधार पर एटीएस आगे की कार्रवाई कर रही है. एटीएस एसपी के अनुसार गोलमुरी में अफगानी नागरिक के निवास स्थान से काफी कुछ जब्त किया गया है. उसके कन्फेशन के आधार पर आगे की जांच की जा रही है. झारखंड एटीएस यह भी जांच कर रही है कि कहीं और अफगानी नागरिक किसी फेक एड्रेस पर निवास तो नहीं कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला

12 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने रांची एटीएस की मदद से जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में अफगानी नागरिकों को लेकर छापेमारी की थी. इस दौरान तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया था. मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर दो अलग-अलग पासपोर्ट के जरिए कई देशों की यात्रा करने के आरोप में एक अफगानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया था.

दिल्ली पुलिस के द्वारा जिस युवक को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया वह पिछले कुछ महीनो से अपने तीन साथियों के साथ जमशेदपुर में रह रहा था. करीब दो माह पहले वह अफगानिस्तान समेत कई अरब देशों की यात्रा कर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा था. जांच के दौरान उसने पहले अफगानिस्तान का पासपोर्ट दिखाया था, शक होने पर जब उसे कड़ाई के साथ पूछताछ की गई तो उसने भारत में बना पासपोर्ट भी पेश किया. जांच के क्रम में सभी पासपोर्ट फर्जी पाए गए जानकारी यह भी मिली कि सभी पासपोर्ट भारत में ही बनाए गए हैं. वह जमशेदपुर के गोलगोरी में किराए के मकान में अपने कुछ साथियों के साथ रह रहा था. जिसके बाद दिल्ली पुलिस उसे रांची लेकर आई और एटीएस के सहयोग से गोलमुरी में छापेमारी की.

