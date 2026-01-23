ETV Bharat / state

झारखंड में अफगानी नागरिकों की तलाश, जमशेदपुर में पनाह लेने की बात आई थी सामने!

रांचीः फर्जी पासपोर्ट के आधार पर क्या अभी भी कोई अफगानी नागरिक झारखंड के किसी शहर में पनाह लिए हुए है. इस मामले की जांच तेज गति से चल रही है कि झारखंड एटीएस की टीम केंद्रीय एजेंसी की सहायता से अफगानी नागरिकों का पता लगाने में लगी हुई है. इससे पूर्व जमशेदपुर में हुई छापेमारी में फर्जी पासपोर्ट के आधार पर अफगानी नागरिकों के पनाह लेने की बात सामने आई थी.

तलाश तेज

अफगान नागरिकों के फर्जी पासपोर्ट के आधार पर झारखंड के विभिन्न शहरों में निवास करने की सूचना पर झारखंड एटीएस की टीम अलर्ट मोड पर है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एटीएस की सहायता से जमशेदपुर में छापेमारी भी की थी. झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा ने बताया कि दिल्ली पुलिस के द्वारा एक कांड दर्ज किया गया था, जिसमें एक अफगान नागरिक जो काफी दिनों से भारत में रह रहा था उसके खिलाफ पासपोर्ट एक्ट और दूसरे धाराओं में केस दर्ज किया गया था.

जानकारी देते एटीएस एसपी (ETV Bharat)

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने उसे जमशेदपुर लाया, जहां एटीएस की सहायता से छापेमारी की गई थी. एटीएस मुख्यालय में अफगानी युवक से पूछताछ भी की गई थी. जिसके आधार पर एटीएस आगे की कार्रवाई कर रही है. एटीएस एसपी के अनुसार गोलमुरी में अफगानी नागरिक के निवास स्थान से काफी कुछ जब्त किया गया है. उसके कन्फेशन के आधार पर आगे की जांच की जा रही है. झारखंड एटीएस यह भी जांच कर रही है कि कहीं और अफगानी नागरिक किसी फेक एड्रेस पर निवास तो नहीं कर रहे हैं.