प्रिंस खान के रहनुमाओं पर नकेल, डोजियर किया जा रहा तैयार! जानें, क्या है एटीएस की रणनीति
झारखंट एटीएस ने विदेश में बैठे गैंगस्टर प्रिंस खान के रहनुमाओं पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है.
Published : May 9, 2026 at 5:53 PM IST
रांचीः कुख्यात अपराधी प्रिंस खान धमकी वाला वीडियो वायरल करके पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहा है. इसके ठीक उलट पुलिस सिर्फ और सिर्फ प्रिंस खान गैंग को ध्वस्त करने में लगी हुई है. झारखंड एटीएस की टीम के द्वारा प्रिंस खान गिरोह से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके तहत सभी का डोजियर तैयार किया जा रहा है.
तैयार हो रहा डोजियर!
धनबाद से भाग कर दुबई और फिर दुबई से भाग कर पाकिस्तान में शरण लेने वाले कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के गिरोह को पूरी तरह से सफाया करने तैयारी शुरू कर दी गई है. प्रिंस खान और उसके पूरे गिरोह के खिलाफ झारखंड पुलिस और एटीएस ने नए सिरे से कार्रवाई शुरू की है.
इसके तहत एटीएस की टीम धनबाद पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर प्रिंस खान को सपोर्ट करने वाले एक-एक व्यक्ति की पहचान करने में जुट गई है. इस संबंध में एटीएस के द्वारा एक पत्र भी सभी जिलों की पुलिस को लिखा गया है. जिसमें यह बताया गया है कि वह प्रिंस खान गिरोह से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोगों की लिस्ट तैयार करें. इस लिस्ट में वैसे तमाम लोगों के नाम शामिल किए जाएंगे जो लोग किसी न किसी तरह से प्रिंस खान के संपर्क में है या फिर अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मदद कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ एटीएस प्रिंस खान गिरोह से जुड़े एक-एक व्यक्ति और उसके पारिवारिक सदस्यों तक की पूरी जानकारी जुटाना में लगी हुई है.
आदमी से लेकर उसकी संपत्ति तक की जानकारी
एटीएस की पूरी टीम न सिर्फ प्रिंस खान गैंग से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है, बल्कि उनके द्वारा अर्जित संपत्ति और उनके हाल के गतिविधियों की पूरी रिपोर्ट बनाई जा रही है. एटीएम से मिली जानकारी के अनुसार अब तक लगभग 60 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो झारखंड में रहकर अलग-अलग तरीकों से प्रिंस खान के लिए काम कर रहे हैं. सबसे अहम बात यह है कि एटीएस के द्वारा वैसे लोगों की सूची भी तैयार की जा रही है जो दुबई समय दूसरे शहरों में रहकर प्रिंस खान की मदद कर रहे हैं.
रेकी के साथ साथ गैंग को सूचना देने का काम करते हैं अंडर ग्राउंड समर्थक
प्रिंस खान खुद पाकिस्तान में बैठा हुआ है लेकिन झारखंड की राजधानी रांची, धनबाद सहित कई शहरों में उसके अंडर ग्राउंड एजेंट उसके लिए रेकी का काम कर रहे हैं. ये एजेंट्स प्रिंस खान को बड़े कारोबारी के नंबर उपलब्ध करवाते हैं जिसके बाद प्रिंस खान विदेश में बैठकर उन्हें रंगदारी के लिए धमकी भरा मैसेज और वीडियो कॉल करता है. पुलिस को यह जानकारी मिली है कि राजधानी रांची में भी एक दर्जन से ज्यादा ऐसे एजेंट्स प्रिंस खान के लिए काम कर रहे हैं.वैसे सभी की तलाश शुरू की गई है.
पुलिस ने एक्टिव किया अपना इंटलेजिन्स
पुलिस की प्लानिंग है कि वह अब किसी भी तरह से प्रिंस खान के आतंक को बढ़ने नहीं देंगे. यही वजह है की पुलिस और एटीएस दोनो ने अपने इंटेलिजेंस को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है. एटीएस के पत्र के अनुसार प्रिंस खान के जितने भी लोकल हैंडलर हैं और उनके समर्थक हैं सब की पहचान की जा रही है.
मेजर ने दी है कई अहम जानकारी
झारखंड एटीएस और धनबाद पुलिस के द्वारा हाल में ही प्रिंस खान गिरोह से जुड़े सबसे प्रमुख सदस्य सैफी उर्फ मेजर को गिरफ्तार किया गया है. धनबाद सीनियर एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि प्रिंस खान वर्तमान समय में नाम बदलकर पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं. मेजर के द्वारा प्रिंस खान को लेकर कई खुलाशे किए गए हैं जिसके आधार पर पुलिस की टीम काम कर रही है.
दोबारा इंटरपोल की मदद लेगी पुलिस
वहीं एटीएस सूत्रों की मानें तो प्रिंस खान के खिलाफ अब नए सिरे से एक बार फिर से इंटरपोल की मदद ली जाएगी. इसके लिए सीबीआई के जरिए इंटरपोल को पत्र लिखे जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है. बता दें कि प्रिंस खान के खिलाफ पहले से ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है. उसके भारतीय पासपोर्ट को भी रद्द कर दिया गया है.
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