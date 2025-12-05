ETV Bharat / state

प्रत्यर्पण के बाद मयंक सिंह के खिलाफ पहली चार्जशीट दायर, गैंग का कद ऊंचा करने के लिए हुई थी पुलिस पर फायरिंग!

रांचीः अजरबैजान से प्रत्यर्पण कर लाए गए कुख्यात अपराधी सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह के खिलाफ झारखंड एटीएस ने चार्जशीट दायर कर दिया है. मयंक सिंह झारखंड का पहला ऐसा अपराधी है जिसे विदेश से प्रत्यर्पण किया गया था.

प्रत्यर्पण के बाद मयंक सिंह के खिलाफ यह पहली चार्जशीट है. मयंक सिंह पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353, 332, 333, 307, 326, 120B के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धारा 27 और अन्य धारा 16/17/20 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है.

एटीएस ने दायर की चार्जशीट

झारखंड एटीएस ने एनकाउंटर में मारे गए अमन साहू गिरोह के कुख्यात सदस्य और रणनीतिकार सुनील कुमार मीणा उर्फ मयंक सिंह के खिलाफ पूरक आरोप पत्र (चार्जशीट संख्या-10/2025) दाखिल कर दिया है. एटीएस द्वारा अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों से मयंक सिंह की अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों और कानून को चुनौती देने के दुस्साहस का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. जांच में इंस्टाग्राम डाटा के जरिए विदेशों से गैंग चलाने और तत्कालीन एटीएस के डीएसपी नीरज पर हुए फायरिंग से जुड़े केस में महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं. अजरबैजान से प्रत्यर्पण के बाद पहली बार मयंक सिंह के खिलाफ एटीएस ने चार्जशीट दायर किया है.

​मलेशिया और थाईलैंड से हो रही थी गैंग की मॉनिटरिंग

जांच में यह पुष्टि हुई है कि राजस्थान के श्रीगंगानगर (वर्तमान अनुपगढ़) का मूल निवासी सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह अपराध को अंजाम देने के लिए विदेश में पनाह लिए हुए था. तकनीकी साक्ष्यों और पासपोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार, वह मलेशिया, थाईलैंड और अजरबैजान (बाकू) में रहकर गैंग ऑपरेट कर रहा था.

चार्जशीट के मुताबिक मयंक सिंह 9 अगस्त 2019 को मलेशिया गया था और वहां वेयर हाउस वर्कर के रूप में अस्थायी वीजा पर शाह आलम शहर में रह रहा था. 20 नवंबर 2023 को थाइलैंड के फुकेट पहुंचा. इसके 11 महीने बाद 24 सितंबर 2024 को वह थाइलैंड से अजरबैजान पहुंचा था. जहां भारतीय एजेंसियों के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था.

चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह इस नेटवर्क का संचालन विदेश में रहते हुए कर रहा था. उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए अलग-अलग नाम, मोबाइल नंबर और इंटरनेट आईपी एड्रेस का इस्तेमाल कर रहा था . जांच में सामने आया कि उसके ईमेल आईडी और प्रोफाइल से जुड़े कई आईपी एड्रेस मलेशिया, थाईलैंड और अन्य विदेशी सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े पाए गए, जो लंबे समय तक सक्रिय रहे.

दस्तावेजों के अनुसार, आरोपी ने सोशल मीडिया और ईमेल आईडी “skmeenagharsana007” सहित कई डिजिटल पहचानें बनाकर अपराधों की योजना तैयार की और उन्हें अंजाम दिया. चार्जशीट में यह भी दर्ज है कि वह अक्सर विदेश यात्रा करता था और 2019 से 2024 के बीच उसकी आवाजाही और वीजा रिकॉर्ड की जांच में संदिग्ध पैटर्न सामने आए.

तकनीकी साक्ष्य और डिजिटल ट्रेल

चार्जशीट में तकनीकी टीम द्वारा तैयार विस्तृत आईपी एनालिसिस रिपोर्ट जोड़ी गई है, जिसमें आठ से अधिक आईपी लॉग दर्ज हैं जो अलग-अलग देशों और इंटरनेट प्रोवाइडर से जुड़े हैं. इन लॉग्स में समय, तारीख और सर्विस प्रोवाइडर के साथ यह दिखाया गया है कि संदिग्ध ईमेल और प्रोफाइल से लॉगिन अलग-अलग विदेशी नेटवर्क से किए गए. जिससे आरोपी की विदेश में मौजूदगी और सक्रियता की पुष्टि करने का दावा किया गया है.