राष्ट्रीय स्कूली खेलों में झारखंड का शानदार प्रदर्शनः फुटबॉल टीम फाइनल में पहुंची, एथलेटिक्स में सुभाष ने जीते दो रजत
70वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता (SGFI) 2026-27 में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 16, 2026 at 7:49 PM IST
रांचीः 70वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता (SGFI) 2026-27 में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है. फुटबॉल और एथलेटिक्स में राज्य के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए दोहरी सफलता हासिल की है. अंडर-14 बालक फुटबॉल टीम ने जम्मू-कश्मीर को 3-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है. वहीं, अंडर-17 बालक एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड के सुभाष उरांव ने 800 और 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है.
फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया. खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल और अनुशासित खेल के दम पर जम्मू-कश्मीर की टीम को संभलने का मौका नहीं दिया. झारखंड की ओर से सुमित पूर्ति ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो गोल दागे, जबकि नितेश धनवार ने एक गोल कर टीम की जीत सुनिश्चित की. इस जीत के साथ झारखंड ने खिताबी मुकाबले में अपनी जगह पक्की कर ली है. अब 17 नवंबर को फाइनल में झारखंड का सामना दिल्ली की टीम से होगा. टीम के कोच अभिजीत मंडल और मैनेजर जितेंद्र कच्छप के मार्गदर्शन में खिलाड़ी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं.
दूसरी ओर, मध्य प्रदेश के शिवपुरी स्थित श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित राष्ट्रीय अंडर-17 बालक एथलेटिक्स प्रतियोगिता में सुभाष उरांव ने अपनी रफ्तार से सबको प्रभावित किया. उन्होंने 1500 मीटर दौड़ के फाइनल में 4 मिनट 03.38 सेकंड का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया. इससे पहले 15 नवंबर को हुई 800 मीटर दौड़ में भी सुभाष ने 1 मिनट 55.85 सेकंड का समय दर्ज करते हुए रजत पदक जीता था. इस तरह उन्होंने एक ही राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दो व्यक्तिगत पदक अपने नाम किए.
झारखंड एथलेटिक्स दल के मैनेजर ज्ञान प्रकाश ठाकुर और कोच रामानंद घोष के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया. सुभाष की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, परियोजना निदेशक शशि रंजन, प्रशासी पदाधिकारी मनोज कुमार और राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने बधाई दी है.
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के नेतृत्व में राज्य के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. फुटबॉल टीम के फाइनल में पहुंचने और एथलेटिक्स में दो रजत पदक मिलने से राज्य के स्कूली खेलों को नई पहचान मिली है. अब सभी की निगाहें 17 नवंबर को होने वाले फुटबॉल के फाइनल मुकाबले पर टिकी हैं, जहां झारखंड की टीम खिताब के लिए दिल्ली से भिड़ेगी.
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