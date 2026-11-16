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राष्ट्रीय स्कूली खेलों में झारखंड का शानदार प्रदर्शनः फुटबॉल टीम फाइनल में पहुंची, एथलेटिक्स में सुभाष ने जीते दो रजत

झारखंड अंडर-14 बालक फुटबॉल टीम ( ETV Bharat )

रांचीः 70वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता (SGFI) 2026-27 में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है. फुटबॉल और एथलेटिक्स में राज्य के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए दोहरी सफलता हासिल की है. अंडर-14 बालक फुटबॉल टीम ने जम्मू-कश्मीर को 3-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है. वहीं, अंडर-17 बालक एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड के सुभाष उरांव ने 800 और 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है.

फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया. खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल और अनुशासित खेल के दम पर जम्मू-कश्मीर की टीम को संभलने का मौका नहीं दिया. झारखंड की ओर से सुमित पूर्ति ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो गोल दागे, जबकि नितेश धनवार ने एक गोल कर टीम की जीत सुनिश्चित की. इस जीत के साथ झारखंड ने खिताबी मुकाबले में अपनी जगह पक्की कर ली है. अब 17 नवंबर को फाइनल में झारखंड का सामना दिल्ली की टीम से होगा. टीम के कोच अभिजीत मंडल और मैनेजर जितेंद्र कच्छप के मार्गदर्शन में खिलाड़ी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं.