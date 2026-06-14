इंडियन एथलेटिक्स सीरीज-10: रांची के विशाल बहादुर ने जीता रजत पदक
इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 10 में झारखंड के खिलाड़ी ने पदक जीता है.
Published : June 14, 2026 at 9:00 PM IST
रांचीः झारखंड के एथलीट विशाल बहादुर ने राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर राज्य का नाम रोशन किया है. एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और केरल एथलेटिक्स संघ के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को केरल के त्रिवेंद्रम में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज-10 के सीनियर वर्ग की ट्रिपल जंप स्पर्धा में रांची के विशाल बहादुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 16.10 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया.
विशाल बहादुर की इस उपलब्धि से झारखंड के खेल जगत में खुशी की लहर है. प्रतियोगिता में देशभर के शीर्ष एथलीटों ने हिस्सा लिया, जिसके बीच विशाल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया.
झारखंड एथलेटिक्स संघ के सचिव एस.के. पांडे ने विशाल बहादुर को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि झारखंड में एथलेटिक्स के बढ़ते स्तर का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि विशाल ने लगातार मेहनत और अनुशासन के बल पर यह सफलता हासिल की है. उनकी यह उपलब्धि राज्य के अन्य युवा खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी झारखंड के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर राज्य का गौरव बढ़ाएंगे.
विशाल बहादुर की सफलता पर राज्य के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, खेल सचिव मुकेश कुमार, खेल निदेशक छवि रंजन, उपनिदेशक राजेश कुमार, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वित्त समिति के चेयरमैन एवं झारखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष डॉ. मधुकांत, झारखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष सी.डी. सिंह सहित संघ के कई पदाधिकारियों और खेल प्रेमियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं.
संघ के पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि विशाल बहादुर भविष्य में भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे और राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे.
इसे भी पढ़ें- रांची में चार दिन तक टूटते रहे एथलेटिक्स के रिकॉर्ड्स! गुरविंदरवीर, विशाल टीके और तेजस्विन शंकर ने रचा इतिहास
इसे भी पढ़ें- पोल वॉल्ट खिलाड़ियों पर विवाद में एथलेटिक्स एसोसिएशन ने रखा अपना पक्ष, जानिए एथलाीट्स के इक्विपमेंट पर क्या कहा
इसे भी पढ़ें- रांची में एथलेटिक्स का महाकुंभ संपन्न, कई खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के लिए किया क्वालीफाई