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इंडियन एथलेटिक्स सीरीज-10: रांची के विशाल बहादुर ने जीता रजत पदक

इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 10 में झारखंड के खिलाड़ी ने पदक जीता है.

Jharkhand athlete Vishal Bahadur won medal at Indian Athletics Series 10
पदक के साथ रांची के एथलीट विशाल बहादुर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 14, 2026 at 9:00 PM IST

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रांचीः झारखंड के एथलीट विशाल बहादुर ने राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर राज्य का नाम रोशन किया है. एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और केरल एथलेटिक्स संघ के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को केरल के त्रिवेंद्रम में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज-10 के सीनियर वर्ग की ट्रिपल जंप स्पर्धा में रांची के विशाल बहादुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 16.10 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया.

विशाल बहादुर की इस उपलब्धि से झारखंड के खेल जगत में खुशी की लहर है. प्रतियोगिता में देशभर के शीर्ष एथलीटों ने हिस्सा लिया, जिसके बीच विशाल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया.

झारखंड एथलेटिक्स संघ के सचिव एस.के. पांडे ने विशाल बहादुर को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि झारखंड में एथलेटिक्स के बढ़ते स्तर का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि विशाल ने लगातार मेहनत और अनुशासन के बल पर यह सफलता हासिल की है. उनकी यह उपलब्धि राज्य के अन्य युवा खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी झारखंड के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर राज्य का गौरव बढ़ाएंगे.

विशाल बहादुर की सफलता पर राज्य के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, खेल सचिव मुकेश कुमार, खेल निदेशक छवि रंजन, उपनिदेशक राजेश कुमार, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वित्त समिति के चेयरमैन एवं झारखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष डॉ. मधुकांत, झारखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष सी.डी. सिंह सहित संघ के कई पदाधिकारियों और खेल प्रेमियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं.

संघ के पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि विशाल बहादुर भविष्य में भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे और राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे.

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