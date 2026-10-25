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झारखंड के एथलीट एमानुएल किस्कू ने रचा इतिहास, 80 मीटर हर्डल्स में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड

झारखंड के युवा एथलीट एमानुएल किस्कू ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड के युवा एथलीट एमानुएल किस्कू ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन किया है. तमिलनाडु के चेन्नई स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित 41वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एमानुएल ने 80 मीटर हर्डल्स में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया.

23 से 27 अक्टूबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में उन्होंने दूसरे दिन अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर करते हुए 10.10 सेकेंड का समय निकाला. इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने झारखंड के लिए प्रतियोगिता का पहला स्वर्ण पदक जीता.