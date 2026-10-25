झारखंड के एथलीट एमानुएल किस्कू ने रचा इतिहास, 80 मीटर हर्डल्स में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड
झारखंड के एथलीट एमानुएल किस्कू ने अपने प्रदर्शन से नया इतिहास रच दिया है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 25, 2026 at 7:17 PM IST
रांचीः झारखंड के युवा एथलीट एमानुएल किस्कू ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन किया है. तमिलनाडु के चेन्नई स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित 41वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एमानुएल ने 80 मीटर हर्डल्स में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया.
23 से 27 अक्टूबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में उन्होंने दूसरे दिन अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर करते हुए 10.10 सेकेंड का समय निकाला. इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने झारखंड के लिए प्रतियोगिता का पहला स्वर्ण पदक जीता.
एमानुएल किस्कू खेल विभाग, झारखंड सरकार की ओर से साहेबगंज के सिदो-कान्हू स्टेडियम में संचालित आवासीय बालक एथलेटिक्स प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षु हैं. वह कोच योगेश यादव के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रहे हैं. उनकी इस उपलब्धि को राज्य में एथलेटिक्स प्रशिक्षण और युवा प्रतिभाओं की क्षमता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
पहले हिट में तोड़ा रिकॉर्ड, फाइनल में और बेहतर किया प्रदर्शन
इस प्रतियोगिता में एमानुएल ने शुरुआत से ही अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया. उन्होंने 80 मीटर हर्डल्स के हिट मुकाबले में 10.17 सेकेंड का समय निकालकर बिहार के रोहित राज के नाम दर्ज 10.28 सेकेंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया. रोहित राज ने यह रिकॉर्ड 11 अक्टूबर 2025 को भुवनेश्वर में आयोजित 40वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बनाया था.
इसके बाद एमानुएल ने सेमीफाइनल में 10.22 सेकेंड का समय निकालते हुए फाइनल में जगह बनाई. फाइनल में उन्होंने अपने प्रदर्शन को और बेहतर किया और 10.10 सेकेंड में दौड़ पूरी कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया. इस तरह उन्होंने एक ही प्रतियोगिता में अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार करते हुए स्वर्ण पदक जीता.
केरल के गौरीश विनय को रजत, रोहित राज को कांस्य
80 मीटर हर्डल्स स्पर्धा में केरल के गौरीश विनय ने 10.11 सेकेंड के समय के साथ रजत पदक हासिल किया, जबकि बिहार के रोहित राज ने 10.26 सेकेंड का समय निकालकर कांस्य पदक जीता. एमानुएल ने दोनों खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया.
खेल जगत में खुशी, पदाधिकारियों ने दी बधाई
एमानुएल की उपलब्धि पर झारखंड एथलेटिक्स संघ के पदाधिकारियों और राज्य के खेल प्रेमियों ने खुशी जताई है. संघ के सचिव एसके पांडे ने बताया कि एमानुएल की सफलता उनके निरंतर अभ्यास, प्रशिक्षक के मार्गदर्शन और मेहनत का परिणाम है.
विजेता एथलीट को खेल निदेशक छवि रंजन, झारखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष सीडी सिंह, सचिव एसके पांडे, कोषाध्यक्ष आशीष झा, कार्यकारी सचिव प्रभाकर वर्मा समेत संघ के अन्य पदाधिकारियों ने बधाई दी. एमानुएल की यह उपलब्धि झारखंड के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है और राष्ट्रीय एथलेटिक्स में राज्य की मजबूत उपस्थिति को दर्शाती है.
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